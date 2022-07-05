Президентская библиотека – о ценностях семьи

Ставший теперь официальным, День семьи, любви и верности отмечается в России в этом году в пятнадцатый раз. Межрелигиозный совет России приурочил этот праздник к 8 июля, дню, когда православные христиане почитают святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию Муромских.

Супружеская чета правила в Муроме в XIII веке. Покинув престол, Пётр и Феврония приняли монашеский постриг. Они молились о том, чтобы умереть в один день, и хотели быть похоронены вместе. Молитва их была услышана. Супруги скончались 25 июня (8 июля по новому стилю) 1228 года. Но воля усопших не была исполнена, Петра и Февронию похоронили в разных местах. Два раза случалось необъяснимое, и тела невероятным образом оказывались вместе. После этого священнослужители захоронили супругов вместе возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

Православная церковь канонизировала Петра и Февронию в 1541 году. И с того времени православные при обращении к этим святым молят о благополучии в семье и просят благословения на свадьбу.

В фонде Президентской библиотеки хранится издание «Идеал любви и верности – святые Пётр и Феврония. Из истории Русской православной церкви» (2017), подаренное представителями издательского дома «Феврония» и Свято-Троицкого женского монастыря города Мурома. Книга заставляет задуматься о многом, «мотив супружеской чистоты, сохранённой благодаря мудрости княгини, является одним из основных в „Повести о Петре и Февронии“».

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться как с электронными копиями старинных книг, раскрывающих историю возникновения брака и свадебных обрядов, так и современными их интерпретациями, содержащимися в научных исследованиях. В последних также отражено изменение понятия «семья» в разные периоды российской истории.

В работе Александра Смирнова «Народные способы заключения брака» (1878) говорится: «Уже в древности сформировалось у славян понятие, что супружеский союз не зависит от человеческого произвола, а наперёд определяется судьбою или божественною волею: „кому на ком жениться, тот в того и родится“, брак – „суд Божий“».

С формированием общества и государства стали появляться законы и правила, регламентирующие различные стороны института семьи: в книге Якова Абрамова «Брак и семья» (1900) прописано, какими должны быть личные отношения супругов согласно гражданскому закону, в котором «супружеское сожительство стало определяться в народном сознании как учреждение этическое».

Обязательным условием создания новой семьи было благословение родителей. О роли последних в прочности брака можно прочесть в исследовании философа Василия Розанова «Семейный вопрос в России» (1903): «Ничто так не будет способствовать установлению бытовой и юридической семьи на здоровых и истинных началах, как подчинение вопросов о разъездах и даже полном разводе не авторитету кесаря или синедриона, но авторитету старших членов семьи. Они и пожалеют, они – и соблюдут. Прочность семейного принципа ни для кого так не важна, как для них».

В фонде Президентской библиотеки можно найти современные научные исследования, темой которых стали семейные ценности. Это, к примеру, исследование Юрия Гончарова «Городская семья Сибири второй половины XIX – начала XX в.», где сказано, что «семья неизбежно, так или иначе, отражает изменения, происходящие в обществе, и, пожалуй, не менее чем другие области человеческой жизнедеятельности, изменяется сама со всеми своими отношениями и исторически сложившимися порядками».

Поправки, принятые в Конституцию Российской Федерации в 2020 году, четко определяют брак «как союз мужчины и женщины». А историки, социологи и демографы, исследующие современное состояние общества, отмечают наметившуюся тенденцию к возвращению россиян к базовым семейным ценностям, носителями которых были и остаются святые Пётр и Феврония, положившие начало Дню семьи, любви и верности.