Лагерь «Звёздный» как частичка души

Все мы ещё с пионерских времён помним детские школьные лагеря, где каждое лето мы знали, что попадём в сказку, в которой будем в окружении друзей и грамотных пионервожатых. И, несомненно, если бы у нас было два детства, мы бы, не задумываясь, второе провели, отдыхая каждое лето в лагере!

У родителей, чьи дети учатся в Гатчинской школе № 7, нет сомнений, куда отправить ребенка отдохнуть на июнь, ведь летний лагерь «Звездный» - это настоящая маленькая жизнь, в которой есть место отдыху, веселью, играм, спорту, общению и дружбе. Скучать и унывать некогда! Столько занятий, которые направлены на то, чтобы дети могли раскрыться и реализовать свои способности!

Каждый день в лагере был невероятно насыщен событиями. Преподаватели проводили мастер-классы, конкурсы, викторины, тематические мероприятия, соревнования.

Дети посещали бассейн «Волна», ходили в кинотеатр «Победа». Вместе с преподавателями начальной школы Надеждой Ильиничной Морозовой и Татьяной Михайловной Демьяненко побывали в «Ленинградском зоопарке».

По каждому предмету у ребят была возможность, по желанию, подтянуть свои знания. Так, например, преподаватель английского языка Виктория Геннадьевна Боримская проводила игровые уроки английского языка, на которых ученики, например, погружались в мир шоколада и узнавали историю происхождения всеми любимого лакомства.

Преподаватель начальной школы Людмила Геннадьевна Бурдина расширяла детский кругозор играми из прошлого, показывая ребятам, как проводили время их мамы и папы без интернета. Также она вела занятия по экологии, например, «Осторожно! Клещи», где подробно рассказывала о стадиях развития и особенности этих паразитов, как себя защитить и что делать, если всё-таки клещ укусил.

Преподаватель русского языка и литературы Елена Александровна Матвеева и преподаватель начальных классов Анна Александровна Шанько проводили интересные квиз-игры на знание истории родного края.

Учителя физкультуры Ольга Леонидовна Буйчик и Александр Петрович Журавлев проводили с ребятами максимум времени на улице, привлекая детей к участию в различных соревнованиях и состязаниях. Также Ольга Леонидовна и психолог школы Александра Владимировна Скороходова водили спортивный отряд в трёхдневный поход на Финский залив в Большую Ижору. Ребята жили в палатках, готовили на костре и, конечно же, приобретали полезные навыки: учились работать в команде, ориентироваться по карте и компасу, изучали международные сигналы бедствия, которые служат средством запроса экстренной помощи.

С преподавателем ОБЖ Василием Валерьевичем Сушенцовым ребята изучали правила дорожного движения.

Каждый день дети занимались совместным творчеством с Еленой Викторовной Орешниковой, преподавателем технологии.

Очень интересные мероприятия проводила Ирина Николаевна Люсова. Все ребята были задействованы в игре «Лучше всех», где имели возможность представить свои таланты, а девочки стали участницами конкурса «Мисс Лето».

Надежда Юрьевна Иванова устроила детям Пушкинский праздник, где ребята показывали инсценировки сказок и участвовали в увлекательной викторине.

С преподавателем информатики Антониной Михайловной Середохиной создавали роботов на кружке робототехники.

В каждом отряде преподаватели организовывали занятия с ребятами, где они учились свободно и точно выражать свои мысли, слушать и быть услышанными, учились слаженной работе в команде. В актовом зале смотрели тематические фильмы и обсуждали их.

Весь период работала школьная столовая. Это любимое место и учеников, и учителей. Каждый день в меню вкусные и полезные блюда, фрукты. Заведующая столовой Светлана Сергеевна Хюннинен всегда следит за тем, чтобы на столе у ребят первые и вторые блюда были горячими, а столовая сверкала чистотой.

Весь июнь при историко-краеведческом музее «Наследие» работала летняя школа музееведов. С руководителем музея Светланой Николаевной Максимовой юные экскурсоводы не только учились премудростям музейного дела, но и проводили музейные занятия для отрядов лагеря, во время которых все вместе совершали путешествие в прошлое русского народа.

Одновременно в школе проходила сдача государственных экзаменов для девятиклассников не только нашей школы, но и школ Гатчины. Под контролем Ольги Петровны Малининой, заместителя директора по УВР, всё прошло четко, без суеты и волнений. Педагогический состав сделал всё необходимое, чтобы выпускникам было комфортно, чтобы они могли собраться и показать свой максимум.

Спасибо, наши любимые педагоги! Ещё один учебный год подошёл к концу, он был нереально плодотворным и ярким!

В седьмой школе ребята не только учатся, но и активно, с пользой проводят каникулы.

Дорогие дети, мы желаем вам чудесного времяпрепровождения, увлекательного и весёлого отдыха, массу приключений и путешествий, забавных историй и красочных эмоций.

Наши любимые педагоги, мы желаем вам хорошего отпуска, невероятного запаса сил и энергии и доброго вдохновения!

Управляющий совет

и родительский комитет школы