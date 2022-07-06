Проект «Захожское кружево. Сплетение времен» Елены Гордеевой, возглавляющей автономную некоммерческую организацию «Центр поддержки семьи», без лишнего пафоса можно назвать и грандиозным, и амбициозным. Ведь его цель – не просто популяризация известного Захожского (Киришского) кружева, не просто «раскрутка» признанного бренда 47 региона. Проект в себя включает помимо всех важных целей и задач активное привлечение внимания подрастающего поколения.

Елена сумела заинтересовать и буквально «заразить» педагогов кафедры декоративно-прикладного искусства Санкт-Петербургского университета идеей изучения студентами кружева и мастерства его плетения. И первый семинар в Санкт-Петербурге эту заинтересованность у молодежи подтвердил. Как продолжение – почти недельная практика 17 студентов и 4 педагогов в Киришском районе.

В структуре "Центра поддержки семьи" есть подразделение - Культурно-исторический центр ремёсел "Светёлочка". Здесь изучается и возрождается старинное ремесло. Центр стал местом притяжения для творческих ребят, и не только студентов. К тому же, все они смогли посетить и само Захожье – край нескольких деревень, где кружевоплетение стало для многих поколений основным досугом, а часто и работой в артелях. Такая экскурсия позволила почувствовать дух и атмосферу края лично, увидеть старых мастеров, их работы и, что называется, окунутся в прошлое легендарного края.

Студенты и наставники взяли в руки коклюшки и лично постарались сплести известные захожские узоры. Конечно, продукт этого ремесла создается не сиюминутно, некоторые работы мастера плетут годами. А чтобы изучить все виды узоров не хватит недельной практики. Так в чем же амбициозность проекта? А именно в том, что Елене Гордеевой удалось у юных будущих дизайнеров и прикладников вызвать интерес к кружеву, завязать начальные узелки той самой связи: от предков к потомкам. Посеять семена к возрождению через научную среду. Подтолкнуть к изучению кружевоплетения новые поколения.

В рамках проекта студенты оформили выставку своих работ, показав гостям Киришского краеведческого музея, свои умения, свои любимые техники, свой талант. В стенах музея они рассказали о том, как создавали работы и что ожидают от практикума в рамках проекта «Захожское кружево. Сплетение времен». Именно от итога зависит и грандиозность проекта. Ребята должны будут максимально изучить ремесло и придумать, как можно встроить их задумки в современное ДПИ, как можно использовать древнее искусство в технологиях, дизайне, моде. Немного смело, но очень современно: как можно заставить работать бренд, принося в том числе и доход в туристической индустрии. Итогом такого сотрудничества станет ноябрь. Потому что все работы студентов пройдут конкурсный отбор, и победители получат финансирование на то, чтобы воплотить в жизнь свои проекты, а мы познакомимся, возможно, с новыми трендами в моде, оформлении, бизнесе. Но об этом – позже. Вначале небольшое знакомство с будущими дизайнерами, мастерами – студентами одного из лучших вузов мира. Перед погружением в сам проект, перед поездкой в Кириши и Захожский край, они прошли практикумы по различным ремеслам даже в Эрмитаже! В принципе, благодаря, проекту Гордеевой и заинтересованности педагогов кафедры, на один уровень значимости поставлены общепризнанные в мире ремесла и Захожское кружевоплетение. К слову сказать, очень популярное в дореволюционных салонах Петербурга и даже за границей.

Кириши – центр кружева, здесь много педагогов и людей, посвятивших свою жизнь этому делу. Конечно, оно возрождается не только благодаря проектам Елены Гордеевой, о чем она всегда говорит. Проект "Захожское кружево. Сплетение времён" вышел за рамки только сохранения традиций, он реализуется с использованием средств Президентского фонда культурных инициатив, и задача привлечь к нему студентов СПбГУ – это какой-то новый шаг, новое явление. Как считает Елена Гордеева, студентам творческих специальностей будет предоставлена уникальная возможность работы с подлинным наследием. Они будут иметь живую связь с корнями, получат возможность воплотить в жизнь свои идеи, почувствовать свою востребованность и получить отклик на свою работу.