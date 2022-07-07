Как Ивана Купалу в Пудости встречали

Праздник начался с древнего обряда: гости украсили клен ленточками с желаниями. С помощью Бабы-Яги отыскали весеннее солнце Ярило, проводили его в добрый путь. Тут же появилось Купало - солнце летнее, и начались весёлые игры, хороводы, песни, пляски и состязания.

К слову, часто можно услышать вопрос - почему Иван «Купала»? Достоверной информации на этот счет нет, но есть предположения. Так как одной из основных традиций в день Ивана Купалы считается купание в воде, вероятно, название берет свои корни из этого слова. Но есть также версия, что корень «kup» происходит от индоевропейского и означает «кипеть», «вскипать». Отсюда, возможно, пришла вторая основная традиция Иванова дня - разжигать костры. Поэтому главными атрибутами праздника считаются вода и огонь – эти традиция сохраняются уже очень многие годы.

Праздник в Пудости украсили концертными номерами участницы «Красной горницы» (руководители Александр и Наталия Крупновы). Шуточная песня «Кострома моя, Костромушка» никого не оставила равнодушным!

Праздник стал и открытием новых талантов Пудостьского КДЦ - это солистки «Красной горницы» Мария Бармашова и Маргарита Осипова. Как дружно им аплодировали гости!

Когда все обряды исполнили, разожгли очищающий костер, через который, взявшись за руки, прыгали парами.

В завершение праздника гости с дудками и трещотками отправились на реку Ижору, чтобы бросить клен с желаниями в воду. Клён уплыл, и желания обязательно исполнятся!

Пудостьский КДЦ