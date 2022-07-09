Тихвинская икона Божией Матери – покровительница России

«Спасительная смотрительница мира» – так в молитве обращаются к ней православные христиане. Не случайно в России насчитывается около 70 православных церквей, соборов и монастырей, которые названы в честь иконы Тихвинской Пресвятой Богородицы.

По преданию, написал икону святой апостол и евангелист Лука при земной жизни Божией Матери. Несколько столетий этот рукотворный образ находился в Иерусалиме, а затем икона была перемещена в Константинополь. Во время османского завоевания икона исчезла и через некоторое время «перенеслась на Русь». Жители Приладожья свидетельствовали, как икона «светозарно передвигалась по воздуху». От Ладожского озера она перемещалась через близлежащие населённые пункты, пока не достигла берегов реки Тихвинки. Так Божия Матерь сама выбрала место, где был поставлен сначала деревянный, потом каменный храм, а затем возведён монастырь. С тех пор образ Божией Матери стал именоваться Тихвинским, а места, где он был явлен, на протяжении многих веков становятся значимыми для православных христиан.

В Президентской библиотеке хранится фотолетопись крестного хода «Путь Богоматери», который был совершён в 2018 году. Этот крестный ход – свидетельство живой веры в чудесные свойства иконы Тихвинской Божией Матери, которая не раз влияла не только на судьбу отдельного человека, но и на страну в целом.

Тихвинская икона Божией Матери оберегала нашу страну во время Великой Отечественной войны. Сохраняла она русскую землю и раньше, в XVII веке, когда шведские войска пытались разрушить Тихвинскую обитель. Монастырь уцелел благодаря тому, что на помощь осаждённым приходил образ Тихвинской Пресвятой Богородицы. Мир со шведами был заключён перед иконой Божией Матери Тихвинской, ставшей символом защиты русского воинства.

История Тихвинской иконы Божией Матери – это история её исчезновений и обретений. С Тихвинской иконой Пресвятой Богородицы было связано множество устных легенд и преданий. В 1658 году иконописец Родион Сергеев собрал сказания и объединил их в «Книгу о Тихвинской Богоматери», где прославил Тихвинскую икону как всероссийскую святыню. Через некоторое время труд Родиона Сергеева переработал поэт и богослов Симеон Полоцкий. Он дополнил свод новыми текстами, дающими представление об иконе Тихвинской Богоматери как общехристианской святыне. В дальнейшем этот свод также переписывался, дополнялся и «обрастал» новыми текстами и изображениями. В настоящее время насчитывается 12 списков «Книги о Тихвинской Богоматери», содержащих 939 миниатюр.

Этим спискам и их связи с иконографическими изображениями посвящена диссертация Нины Паниной «Изобразительный ряд в повествовательном пространстве цикла сказаний о Тихвинской иконе» (2011), с авторефератом которой можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки. «Первоначальная структура „Книги“ представляет собой компиляцию ряда Сказаний, посвящённых иконе Богоматери Тихвинской. Назовём „Повесть о иконном изображении“, Сказание о иконе Одигитрии Тихвинской, явлении иконы на Тихвине и устроении монастыря, Сказание о защите Тихвинского монастыря от „свеев“ (собирательное название населения древней Швеции. – Прим. ред.), чудеса от иконы, сюжет о её поновлении Герасимом, игуменом Тихвинского монастыря…» – пишет автор и делает вывод: «Изобразительный ряд „Книги“ обеспечивает все эти, на первый взгляд, разнородные сюжеты внешним концептуальным единством, формируя общее сюжетное пространство „Книги“».

9 июля на богослужении к Тихвинской иконе Богоматери обращаются с просьбами «лучами милости просветить мир», прославить Христа и Россию – страну, которая существует «как дар божественный, ниспосланный свыше», спасти людей верою тех, кто чтит образ пресвятой Богородицы, «защитницы сирых», «радости скорбящих» и «покровительницы обидимых».

На протяжении многих лет Президентская библиотека успешно сотрудничает с Тихвинской епархией. Учреждение является соорганизатором Тихвинского фестиваля «Под Покровом Божией Матери „Тихвинская“». Президентская библиотека оцифровала и передала в дар Тихвинской епархии электронные копии старинных рукописей и церковных богослужений, находящихся на хранении в фондах Библиотеки Российской Академии наук. Среди других реализованных совместных проектов – конференции, выставки, видеолектории. В здании Тихвинского духовно-просветительского центра работает удалённый электронный читальный зал, где всем желающим открыт доступ к уникальному цифровому фонду Президентской библиотеки, благодаря которому можно ознакомиться с изданиями, посвящёнными Русской православной церкви. В коллекции «Православная Россия. Монастыри и иконы», размещённой на портале Президентской библиотеки, представлены материалы, которые описывают историю отдельных православных монастырей, расположенных на территории нашей страны, и особо почитаемых икон.