Муниципальным дорогам — новый подход

Такое поручение дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с руководством районов. «На районном уровне необходимо создать единый дорожный фонд, финансирование которого будет минимум 7% от уровня всего бюджета района. Только тогда область будет выделять дорожные субсидии», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что районам необходимо предусматривать свои средства, не рассчитывая только региональное финансирование. Ежегодно область выделяет почти 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог местного значения.

Еще один вопрос, требующий нового подхода – бесхозные дороги, которые муниципалитеты берут на свой баланс для дальнейшего обслуживания. «Надо четко оценивать интенсивность движения, социальную значимость и объем средств, необходимых для ремонта дороги. Руководствуясь именно таким подходом, должна формироваться программа на уровне каждого района», — отметил глава региона.

Напомним, российским законодательством предусмотрено, что бесхозной дорогу может признать только муниципальная администрация.