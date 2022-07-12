Единство национальностей

Общий праздник

Конец июня. Жаркий летний день в деревне Энколово во Всеволожском районе. В этом месте отмечается Сабантуй – крупный татаро-башкирский праздник, который уже давно стал общенародным. Впрочем, тон здесь задают именно татары и башкиры. В национальных костюмах, нарядные, радостные, хозяева праздника с удовольствием фотографируются с гостями. С азартом участвуют в спортивных состязаниях: в борьбе на поясах и на подушках, в перетягивании каната. А как они зажигают на сцене: фольклорные коллективы «Акчарлак», «Ирандек», певцы Азамат Рахимов и Динара Нур поражают зрителей самобытным творчеством!

Гости приходят сюда семьями, с друзьями на целый день, порой располагаются прямо на траве. Даже в такую жару никто не отказывается от здешних яств! Вот в казане кипит мясо для плова, а сам плов расходится на «ура». Угоститься можно и другой национальной едой: конской колбасой, бешбармаком, чак-чаком, башкирским мёдом, выпить айрана или чаю на травах.

Многие ленинградцы посещают Сабантуй уже не первый год, но кто-то здесь впервые. К примеру, семья Равиля приехала в Ленобласть из башкирского города Салават три года назад. На празднике в Энколово они впервые: признаются, что рады встрече с родной культурой.

– Мы каждый год будем приходить, нам очень понравилось. Сразу вспоминаются родные края, ведь это наш народный Сабантуй, – говорит Равиль.

Праздник, организуемый татарской и башкирской диаспорами, поддерживается не только правительством Ленинградской области, но и администрацией Санкт-Петербурга.

– Этот древний, самобытный праздник давно обрел яркое место в палитре культурных событий Ленинградской области, – такие слова были в приветствии Александра Дрозденко.

Национальная палитра

В Российской Федерации 2022 год объявлен Годом сохранения культурного наследия. Для Ленинградской области это – не пустой звук. На территории нашего региона проживают представители 141 национальности! Народные праздники помогают сберечь их обряды и традиции.

В середине июня в Ленинградской области прошли еще два национальных события: марийский и чувашский праздники Пеледыш и Акатуй. Даже глава Чувашской Республики Олег Николаев приехал поприветствовать гостей праздника. Совсем недавно отшумел в парке «Песчанка» под Всеволожском фестиваль народов Кавказа. Кавказцы успешно влились в дружную семью 47 региона и привыкли делиться с соседями своей самобытной культурой.

Активно занимаются сохранением наследия предков вепсы. В Ленобласти их проживает немногим более тысячи, а национальных праздников у них немало. Взять хотя бы областной фестиваль «Древо жизни» в селе Винницы Подпорожского района или день вепсской культуры Enarne Ma – 2022 в Лодейнопольском районе.

– Праздники привлекают внимание, вызывают интерес к изучению истории и языка, рассказывают подрастающему поколению о забытых традициях и обычаях, – считает Мария Лапикова, руководитель региональной общественной организации вепсской национальной культуры «Вепсария».

На одном из праздников мы встретили Ивана Чёрного, атамана хуторского казачьего общества «47-я сотня» из Подпорожского района. Мужчина признался, что для него сохранение родной культуры – вопрос чести.

– Народ можно уничтожить, если лишить его исторического прошлого, – убеждён Иван Чёрный.

Сам он сейчас пишет книгу по воспоминаниям своего деда, где одним из героев является вепс-разведчик. Отличный способ сохранить память о своей земле и своём народе для будущих поколений.

Уважение к традициям

Поддержку любых начинаний представители народов Ленобласти всегда могут найти в комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

– Мы с огромным уважением относимся ко всем инициативам национально-культурных объединений, представленных в нашей области. Есть локальные, как дни деревень, где проживают коренные малочисленные народы, например, вепсские деревни Озёра, Ладва. А есть общеобластные и межрегиональные этнофестивали, где уже представлены практически все национальности. Праздников у нас много, и все они по-своему прекрасны и уникальны, – говорит председатель комитета по МСУ Лира Бурак.

В разгар сезона в регионе проходит сразу по несколько этнических праздников в день!

– Нередко приходится, например, с вепсского праздника ехать на татаро-башкирский или с чувашского на ижорский. Мы стараемся привнести в эти мероприятия равное уважение к традициям народов, жанровое разнообразие программы, а также доступность, максимальный комфорт и безопасность для гостей, – уточняет Лира Бурак.

В регионе действует и свой Дом дружбы. Его команда организует передвижные выставки «Этновзгляд», литературные чтения, научные конференции, конкурсы народной песни.

– Цель государственной национальной политики РФ – сохранять многообразие культур народов России и укреплять единство российской нации, – говорит Елена Ермолина, замдиректора Дома дружбы Ленинградской области. – Мы показываем разнообразие культур и укрепляем дружбу между представителями многих народов.

Ну а если вы хотите прикоснуться к культуре одного из народов-соседей, то в этом году такая возможность ещё представится. В Копорье гостей ждут на фольклорный праздник «Копорская потеха» 23 июля, в деревне Сидорово под Бокситогорском 27 июля состоится вепсский «Сырный день», а неподалёку в Ефимовском сельском поселении пройдет межрегиональный фестиваль «Родники национальных культур».

Елена Владимирова