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Цифровая платформа МСП. РФ: все меры поддержки онлайн в одном месте

В этом году раздел Цифровой платформы МСП. РФ «Региональные меры поддержки» пополнился Ленинградской областью. В общей сложности количество мер поддержки, предлагаемых субъектами РФ на Цифровой платформе, достигло 139. Что такое цифровая платформа МСП.РФ и чем она полезна бизнесу? Рассказываем по пунктам.

Рубрики:  Бизнес

Что это за платформа?

В какой бы точке страны ни находился предприниматель, платформа позволяет получить меры господдержки онлайн в одном месте.

 

Какие услуги доступны пользователям?

1. Антикризисные и региональные меры поддержки бизнеса.

2. Расчет рейтинга бизнеса - предприниматели могут пройти комплексный анализ деятельности бизнеса.

3. Конструктор документов, где собраны шаблоны типовых документов, которые необходимы для ведения бизнеса.

4. Сервис 360 – позволяет сообщить о нарушении своих прав (в том числе нарушении моратория на проверки).

5. Производственная кооперация и сбыт - предприниматель сможет заинтересовать крупных заказчиков в приобретении у него продукции или услуг, тем самым наладить сбыт.

6. Бизнес-обучение −с персональной подборкой контента и личной поддержкой наставников.

7. Регистрация бизнеса онлайн с интерактивным подбором оптимальной организационно-правовой формы и налогового режима.

8. Получение кредита до 10 млн рублей с возможностью подать заявку одновременно в несколько банков.

9. Получение и проверка электронной подписи.

 

Как подать заявку на услугу?

На Цифровой платформе МСП. РФ доступны 19 онлайн-сервисов и более 130 мер поддержки для подачи онлайн-заявки.