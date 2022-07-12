Цифровая платформа МСП. РФ: все меры поддержки онлайн в одном месте
В этом году раздел Цифровой платформы МСП. РФ «Региональные меры поддержки» пополнился Ленинградской областью. В общей сложности количество мер поддержки, предлагаемых субъектами РФ на Цифровой платформе, достигло 139. Что такое цифровая платформа МСП.РФ и чем она полезна бизнесу? Рассказываем по пунктам.
Что это за платформа?
В какой бы точке страны ни находился предприниматель, платформа позволяет получить меры господдержки онлайн в одном месте.
Какие услуги доступны пользователям?
1. Антикризисные и региональные меры поддержки бизнеса.
2. Расчет рейтинга бизнеса - предприниматели могут пройти комплексный анализ деятельности бизнеса.
3. Конструктор документов, где собраны шаблоны типовых документов, которые необходимы для ведения бизнеса.
4. Сервис 360 – позволяет сообщить о нарушении своих прав (в том числе нарушении моратория на проверки).
5. Производственная кооперация и сбыт - предприниматель сможет заинтересовать крупных заказчиков в приобретении у него продукции или услуг, тем самым наладить сбыт.
6. Бизнес-обучение −с персональной подборкой контента и личной поддержкой наставников.
7. Регистрация бизнеса онлайн с интерактивным подбором оптимальной организационно-правовой формы и налогового режима.
8. Получение кредита до 10 млн рублей с возможностью подать заявку одновременно в несколько банков.
9. Получение и проверка электронной подписи.
Как подать заявку на услугу?
На Цифровой платформе МСП. РФ доступны 19 онлайн-сервисов и более 130 мер поддержки для подачи онлайн-заявки.