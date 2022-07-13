Новая дорога к дому-музею композитора Исаака Шварца в Сиверском
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в поселке Сиверском будет отремонтирован Пионерский проспект, проходящий вдоль реки Оредеж.
Заключен государственный контракт на проведение работ, ремонт начнется во второй половине июля. Трассу обновят целиком, это чуть больше трех километров. Здесь будет уложено новое покрытие и укреплены обочины. Ремонт опередит график на год: изначально обновить покрытие здесь планировалось в 2023 году, однако подрядная организация готова выполнить работы досрочно.
«Это уже четвертый крупный ремонт на региональных трассах в Гатчинском районе этим летом. Сейчас мы заканчиваем обновлять шоссе от Романовки в сторону Павловска, сделали трассу «Сокколово — Мариенбург» и начали ремонтировать дорогу от Старых Низковиц в сторону Кипени», —рассказал глава комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов.
На перекрестке Пионерского проспекта и Пушкинской улицы в Сиверском расположен дом-музей известного композитора Исаака Шварца. Он написал музыку более чем к 100 фильмам и спектаклям, а также концерты, симфонические произведения, балеты.