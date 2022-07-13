Новая дорога к дому-музею композитора Исаака Шварца в Сиверском

Заключен государственный контракт на проведение работ, ремонт начнется во второй половине июля. Трассу обновят целиком, это чуть больше трех километров. Здесь будет уложено новое покрытие и укреплены обочины. Ремонт опередит график на год: изначально обновить покрытие здесь планировалось в 2023 году, однако подрядная организация готова выполнить работы досрочно.

«Это уже четвертый крупный ремонт на региональных трассах в Гатчинском районе этим летом. Сейчас мы заканчиваем обновлять шоссе от Романовки в сторону Павловска, сделали трассу «Сокколово — Мариенбург» и начали ремонтировать дорогу от Старых Низковиц в сторону Кипени», —рассказал глава комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов.

На перекрестке Пионерского проспекта и Пушкинской улицы в Сиверском расположен дом-музей известного композитора Исаака Шварца. Он написал музыку более чем к 100 фильмам и спектаклям, а также концерты, симфонические произведения, балеты.