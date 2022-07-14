«Не позволяй душе лениться»

Ровесница Гатчинского района

К 95-летию Мария Васильевна готовилась основательно. Вернее, она и раньше была в семье на руководящем посту, а теперь и тем более. Ее правая рука и главный распорядитель по вопросу проведения торжества – сын Юра, Юрий Иванович Цыпкайкин, много лет возглавлявший одно из важнейших городских предприятий - гатчинский «Водоканал».

Мама у него – мировая! Ясный ум, образная речь и юмор – всем бы нам так в 95 лет! А ведь жизнь была не сахар. Конечно, и болячек хватает: ноги не хотят бегать, как в молодости, зрение и слух подводят. Но Мария Васильевна не сдается.

Мне она с порога скомандовала: «Идем смотреть квартиру! Вы должны оценить! Я ведь все сама в порядке содержу, стираю, готовлю». И мы отправились осматривать ее владения – в них светло, ярко, цветы, любимые фотографии. Однокомнатную квартиру в хорошем доме на въезде в Гатчину ей купили сыновья, когда на семейном совете было принято решение забирать маму из деревни. Мама сразу предупредила: «Вы меня знаете: мне лучше жить отдельно».

Конечно, родные ее регулярно навещают, покупают продукты и все, что нужно. Но она старается быть максимально самостоятельной.

Мария Васильевна Фадеева-Цыпкайкина - ветеран труда, заслуженный пенсионер Мордовской АССР, ее педагогический стаж - 35 лет, большую часть из которых она отработала на селе учителем начальных классов.

Великая Отечественная война застала ее в родном селе Тимбаево, в Буинском районе Татарстана. Было ей 14 лет. Вместе со школьными товарищами Маша работала в колхозе. Девчонки и мальчишки вручную убирали рожь, пшеницу и овес.

Мария Васильевна во всем разделила судьбу своей страны, все ее радости и трудности. Вот ее рассказ.

«Моя судьба – в судьбе моей страны»

- Трудно было, голодно. Мы шли на работу в 6 утра и в 6 вечера заканчивали. Нам давали норму: выжать серпом 8 соток. Если норму выполнишь – получишь килограмм черного хлеба. Кто больше старался и выполнял 1,5 нормы – получал 2 кг. Никакие трудодни не ставили, нигде не записывали – мы работали за еду.

После войны я окончила школу. Училась очень старательно, мне и двум моим подругам директор дала направление в Чувашское педагогическое училище им. Яковлева. После окончания нас распределили в маленький поселок Челябинской области. Я отработала два года и вернулась к родителям.

С мужем познакомилась на комсомольском вечере в Брянске. Там были комсомольцы из воинской части. Один из них - мой будущий супруг. Мы сначала переписывались, потом поженились. Я уехала с мужем в Мордовию и родила троих сыновей.

Затем мы разошлась, есть вещи, которые нельзя прощать. Юре тогда было 8 лет. Саше – 7 лет, Сереже – 6 лет. Я стала растить детей одна.

Второй раз вышла замуж за вдовца. И опять родила сына - Толю. Сейчас ему – 55 лет.

Два сына в Гатчине, два в Москве!

- В Гатчине живут два моих сына: старший Юра и Сережа, он 42 года работает наладчиком швейных машин в «Элеганте». Саша в Москве служил, и там остался жить. Толя тоже переехал в Москву, он профессиональный музыкант. Окончил музыкальное училище, а потом консерваторию.

Мои сыновья с детства приучены к труду и самостоятельности. С 3-4 класса начали сами решать все хозяйские вопросы: плотничать, молотком стучать, дрова пилить. Сами всему научились. И мне помогали. Мы держали корову, был теленок, гуси, куры, потом коза. Огород давали учителям бесплатно - 25 соток. Там росли яблоньки, смородина, малина, были грядки, картошку сажали. На корм для коровы засеивала викой с овсом поле.

Когда дети поехали учиться в город, на выходные и летом приезжали траву косить, в огороде помогать. А Юра был такой догадливый! В 15-16 лет с Сережей они баню построили. И потолки в доме переделали, и полы, и перегородку сделали, и оградили по-новому. Юра уезжал на учебу - младшему наказывал, чтобы мама во дворе не убирала. И его к заботе приучал.

А когда три моих сына одновременно служили в армии – я только благодарности за воспитание детей получала. Это очень приятно.

О современности

- О чем я думаю? Сейчас у меня и дети, и внуки, и внучки, и правнуки. Конечно, это радует. О них все время думаю. И молитвы читаю.

В Гатчину переехала в 81 год. Прошло 14 лет. Мой круг знакомых – Юрины друзья и родственники невесток. Они ко мне все хорошо относятся. Здесь у меня появилось две подруги-пенсионерки. С ними тесно общалась до пандемии.

Что касается состояния общества, меня волнуют нравственные вопросы. Мне кажется, в воспитании многое упустили. Женщины надели штаны, и сами стали женихов искать. Раньше женихи невест уговаривали – а теперь наоборот. Надо же, как все изменилось!

Музыку хорошую забыли. Сейчас не музыка, а стук. Не песни, а «что увидел – то пою». Я радуюсь, когда передают оперную музыку. Там произведения глубокие.

Посмотрела по телевизору «Анну Каренину». Раньше играла Тарасова – красивая, с хорошими манерами, с хорошей душой. А сейчас играет Боярская – да, разве она Анна Каренина?! Притворяется, да и только, а в душе ничего нет.

«Душа обязана трудиться»

- Хотя я все время дома, но целый день занята. Как сейчас провожу время? Делаю уборку, другие домашние дела. Рассказываю наизусть стихи Пушкина, Лермонтова – знаю их много. Раньше-то мы все много читали. Сейчас мне читать сложно, глаза подводят. В нашей семье все неравнодушны к музыке. В том числе и я. Немного поигрываю на гитаре. Сегодня вспомнила куплет одной песни – так целый день напевала.

С 2010 года вела дневники. У меня шесть дневников по 365 страниц. Писала свои мысли, впечатления, воспоминания. Все в них написано от души. Душа заставляет мыслить.

Мария Васильевна - учитель начальной школы, но её опыт и мудрость - для всех нас.

Татьяна Можаева