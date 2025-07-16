Год строгого режима – за «стиралку»

Гатчинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина К., обвиняемого в краже стиральной машины. Дело было в Коммунаре. Прошлой зимой, находясь на седьмом этаже одной из коммунарских многоэтажек, мужчина тайно унес стиральную машину марки Haier стоимостью 20 тысяч рублей, принадлежащую гражданке Н.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Вора нашли, изобличили и предъявили обвинение. В судебном заседании гражданин К. свою вину признал и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ: кража с причинением значительного ущерба потерпевшей. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, непогашенную судимость обвиняемого, данные о его личности, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства. По вердикту Гатчинского городского суда похититель машинки получил год лишения свободы.

Однако с учетом его прошлых «заслуг» путем полного сложения наказания по предыдущему приговору и по настоящему делу суд окончательно определил гражданину К. наказание в виде одного года трех месяцев и десяти дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.