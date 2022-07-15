Гатчинский район – в лидерах строительства жилья

Частное жилье строится в Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Сланцевском и Тихвинском районах.

«Выполнение планового ежегодного показателя Минстроя по вводу жилья позволит нам привлечь дополнительные федеральные средства на строительство социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры. В этом году хороший рост произошел в секторе индивидуального жилищного строительства благодаря новым ипотечным программам и объявленном Президентом снижение ипотечной ставки. По итогу первых шести месяцев объем ввода в частном секторе достиг 1,4 миллиона кв. м», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Для тех, кто хотел бы приобрести жилье в Ленинградской области, действуют три государственные ипотечные программы: «Льготная ипотека» по ставке не более 7 % годовых, «Семейная ипотека» — не более 6 % годовых и «Сельская ипотека» — не более 3 % годовых на строительство частного дома. Более подробную информацию можно получить на сайте Комитета по строительству (https://building.lenobl.ru/ru/news/46155/) Ленинградской области.