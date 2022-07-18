Чем пахнет – газом или помойкой?

Заслушали руководителя ООО «Новый Свет-Эко» Евгения Дегтярева. Мусорный полигон в Новом Свете – главный подозреваемый в части порчи воздуха, но руководитель причастность предприятия к отравлению атмосферы отрицает. Максимум, чем может портить воздух полигон, это духом гниющей органики. Проще говоря, из Нового Света несет типичной помойкой. Неприятно, но не смертельно. Однако есть и другая версия.

Несмотря на то, что Росприроднадзор меркаптана – запаха бытового газа – на полигоне не обнаружил, эконадзор провел расследование, сопоставил обращения горожан и розу ветров и утверждает, что пахнет все-таки с полигона.

Директор ООО «Новый Свет-Эко» Евгений Дегтярев сообщил, что только в этом году полигон прошел четыре проверки со стороны государственных органов и, кроме того, постоянно подвергается проверке «непонятно кем»: над полигоном часто летают квадрокоптеры. Превышения содержания вредных веществ в атмосфере в пределах санитарно-защитной зоны не обнаружено.

- Мы не принимаем мусор, который не положено, – 1 и 2 класса опасности, – пояснил Евгений Дегтярев. – Полигон принимает только отходы 3, 4 и 5 класса опасности, и контроль принимаемых отходов усиливается. Предусмотрено увеличение количества мастеров, которые контролируют процесс приемки, повышение квалификации работников полигона. Также мы планируем установить собственную станцию, которая будет круглосуточно контролировать атмосферу, и уже приступили к строительству второй очереди скважин для вытяжки газа и подачи его на факел, который горит постоянно. К концу года скважины должны быть готовы. Мы закупаем трубы, ищем подрядчика, который будет бурить.

Как рассказал Евгений Львович, есть большая программа строительства других полигонов – в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Ведется строительство крупнейшего завода по переработке отходов на Волхонке:

- К концу года отходы, которые поступают к нам из Петербурга, будут сокращены. Плюс в активной фазе – строительство полигона под Кингисеппом. Мы надеемся, что с его вводом количество отходов, принимаемых в Новом Свете, сократится, а в последующем сойдет на нет.

Отвечая на вопросы активистов, Евгений Дегтярев опроверг слухи об увеличении высотности полигона до 150 метров:

- Высотность по проекту – 72,5 метра, а на данный момент высота полигона составляет примерно 59-60 метров. 150 метров – это высота над уровнем моря. Гатчина, например, находится на высоте 92 метра над уровнем моря.

Эту информацию подтвердили присутствующие специалисты Роспотребнадзора и Гатчинской администрации.

Прокуратура отметила, что в результате одной из проверок на территории предприятия было обнаружено превышение допустимой концентрации диоксида азота в 1,4 раза, в связи с чем ООО «Новый Свет-Эко» 9 июня было вынесено предписание.

Также прокуратуру волнует обеспечение пожарной безопасности на полигоне. Этот вопрос возник в связи с недавним возгоранием на полигоне ТБО «Беркут» в Лужском районе: возможны ли такие ситуации на полигоне ТБО «Новый Свет-ЭКО»?

Как заметил Евгений Дегтярев, никаких гарантий дать невозможно, но на полигоне есть своя пожарная машина, пожарный водоем и средства пожаротушения. Большая пожарная емкость стоит на месте разгрузки, каждую смену на полигоне работают пожарные:

- 2 и 3 июля, в субботу и воскресенье, мы принимали около 10 автопоездов. В понедельник их стало меньше. По пожарной безопасности полигона только один вопрос: накопление грунта на площадке погрузки и разгрузки. Грунта должно быть много. Ведется постоянный мониторинг с помощью тепловизоров, пожарный инспектор проводит проверку: оснований переживать пока нет, но случиться может все.

Обсуждалась и рекультивация полигона. По словам директора, за оставшийся период до конца 2023 года на полигон ежегодно будет вывозиться до 700 тысяч тонн отходов – плюс грунты для пересыпки (строительный и прочий мусор) – 800 тысяч тонн. 180 тонн в сутки сейчас идет на полигон в связи с возгоранием полигона во Мшинской. В этом году «Новый Свет-Эко» принял порядка 700-900 тысяч тонн мусора вместе с грунтами и строительными отходами.

С 1 января 2024 года полигон должен прекратить свою деятельность и встать на рекультивацию. Каковы сроки этой рекультивации? И во что этот объект превратится? Рядом с чем мы будем жить?

- Рекультивация – это засыпка полигона землей, отвод грунтовых вод, отвод фильтрата, – пояснил Евгений Львович. – Наша задача рекультивировать полигон по проекту, который сейчас проходит государственную экологическую экспертизу. Заказчик – Спецтранс №1, экспертная организация – московская компания «Равноправие». В конце 2022 года будут проведены общественные слушания.

Что дальше? Есть несколько мнений. Например, сделать, как в Финляндии, где на месте мусорного полигона организовали гольф-клуб. Или детский горнолыжный курорт, веревочные городки.

В настоящее время Роспотребнадзор раз в неделю проверяет качество воздуха в точке на улице Рощинской, 1, в том числе и на содержание метилмеркаптана. Дополнительно будут проводиться и ночные замеры. Более того, по словам заместителя главы администрации Гатчинского района Ильи Носкова, в Гатчине создадут целую сеть датчиков в местах потенциальных угроз. По поводу предприятий, чья деятельность вызывает подозрения эко-активистов, готовятся обращения в прокуратуру.

Также активисты считают необходимым установить единую санитарно-защитную зону для обеих гатчинских промзон, а также для прилегающей к Гатчине промзоны Большеколпанского поселения. По мнению активистов, этот вопрос назрел давно: необходимая санитарная зона, если таковая имеется у предприятия, учитывает только фоновые загрязнения, но не учитывает суммарный эффект от вредных веществ, способных воздействовать на организм человека однонаправленно, повреждая одни и те же органы и оказывая схожий негативный эффект на здоровье человека в целом.

Екатерина Дзюба





