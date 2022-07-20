Мы снова победили, как 210 лет назад…

Живой урок истории

Открыл фестиваль живой урок истории «Сказ о защитнике града Петрова». В зале кино-культурного комплекса «Юбилейный» продемонстрировали фильм «Судьба Санкт-Петербурга в войне 1812 года» из научно-популярного сериала Петра Романова «Российская империя против Наполеона» и видеопослание из Республики Беларусь. Председатели военно-исторических клубов рассказали об амуниции, снаряжении и вооружении русской и французской армий и способах ведения военных действий в Отечественной войне 1812 года.

Краевед Андрей Бурлаков поделился воспоминаниями о первом фестивале и вручил руководителю патриотического проекта «Памяти предков будем достойны!» Петру Бабенко свою книгу «Вырица в годы Великой Отечественной войны».

Также в «Юбилейном» была организована выставка проектов и художественных работа автора памятника Петру Витгенштейну в Сиверском – архитектора Александры Морозовой. В числе представленных работ – новый проект памятника П.Х. Витгенштейну в Санкт-Петербурге.

- Я начинал свою работу по истории усадьбы князя Витгенштейна тридцать лет назад, в 1992 году, и понимал, как важно донести до людей эту информацию, – рассказывает краевед, почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков. – Идея фестиваля зародилась в год 200-летия Клястицкого сражения. Тогда же впервые в Сиверском на Лялином лугу прошла и реконструкция боя.

По словам Андрея Бурлакова, главный итог фестиваля «Памяти предков будем достойны!» – это памятник П.Х. Витгенштейну в Сиверском. Но еще есть нерешенная проблема, и она – не менее значительная: создание музея в усадьбе Петра Витгенштейна в Дружноселье, в доме, где жил он сам и его потомки. Там многое сохранилось – здание, парк, знаменитый костел. Есть надежда, что возрождения усадьбы князя Витгенштейна на Сиверской земле мы дождемся.

Митинг возле памятника

…В этот день возле памятника «Победам П.Х. Витгенштейна» состоялся торжественный митинг в честь юбилея Клястицкого сражения и фестиваля «Памяти предков будем достойны!». Присутствовали участники фестиваля, реконструкторы, жители и гости Сиверского, группа военно-патриотического объединения «Отчий край» в особо парадной форме почетного караула.

Член правления Александро-Невского братства, насельник Александро-Невской лавры Игумен Макарий благословил фестиваль и отметил, как глубока наша историческая память, и как она преображает людей.

Участников мероприятия приветствовал глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев:

- Отрадно, что на Сиверской земле есть памятное место в честь нашего великого земляка – Петра Христиановича Витгенштейна. Это действительно народный памятник: создавался он не за счет бюджета, а на деньги жителей Сиверского и Санкт-Петербурга, и всем миром получилось воздвигнуть прекрасный памятник.

На митинге присутствовала автор памятника – архитектор Александра Алексеевна Морозова, заслужившая всеобщие аплодисменты.

С приветственным словом выступил член организационного комитета, депутат Сиверского совета Анатолий Комар, отметивший, что в истории многое повторяется:

- 210 лет назад в этот день мы одержали победу над французами и, собственно говоря, не только над французами – там был, практически, весь нынешний Евросоюз.

Член общественной палаты, советник главы администрации Московского района Санкт-Петербурга Александр Соловьев вручил почетным гостям митинга памятные награды от музея «Россия – моя история» – медали Петра Витгенштейна.

Гости из белорусского города Полоцка – краеведы, члены международного патриотического движения «Морское братство – нерушимо!» братья Алексей и Андрей Буховецкие наградили тех, кто занимается патриотической деятельностью: Дмитрия Румянцева, Анатолия Комара, руководителя проекта «Памяти предков будем достойны!» Петра Бабенко и главного редактора «Уездных вестей» Алену Рыбакову, много лет освещавшую работу фестиваля в средствах массовой информации.

Митинг завершился возложением корзины цветов к памятнику «Победам П.Х. Витгенштейна».

Реконструкция на Лялином лугу

На Лялином лугу в Сиверском состоялась традиционная военно-историческая реконструкция эпизодов Клястицкого сражения. Участвовали кавалерия, пехота, артиллерия. По благословению епископа Назария Петр Бабенко прочитал «Отче наш», и сражение началось.

Ведущий реконструкции – военный историк, преподаватель, участник военно-исторического движения «Российское военно-историческое общество» Борис Кипнис – комментировал происходящее на «поле боя» и давал интересные исторические пояснения.

…День проведения фестиваля совпал с днем начала Клястицкого сражения по новому стилю. Реконструкция – живая историческая память о первом победоносном сражении русской армии тяжелым летом 1812 года, когда главные наши армии отступали перед превосходящими силами противника. Французы взяли Белоруссию и целенаправленно двигались на столицу Российской Империи – Петербург.

Под Полоцком русские имели против французов всего лишь один армейский корпус, и за четыре недели боев он сократился с 25 до 18 тысяч человек: жара, болезни, безводие. Французы тоже несли потери, но сохраняли значительное численное превосходство. У наполеоновского маршала Удино – старого опытного воина, было 28 тысяч войска, у генерал-лейтенанта Витгенштейна – не больше 18 тысяч. И он понимал, что в его положении, кроме дерзости, нечего предложить…

Реконструкцию сражения под Клястицами представили военно-исторические клубы «Эскадрон», «Морской гвардейский экипаж», «Форт Красная Горка», «Первый легион имперской жандармерии», творческое военно-историческое объединение «Марс», историко-культурный центр «Застава». По полю носились всадники, сражалась пехота, гремели залпы орудий. После того, как наши войска в очередной раз одержали убедительную победу под Клястицами, состоялся концерт.

Наездники – воспитанники Красноборского центра казачьей джигитовки «Багмут» на полном скаку демонстрировали элементы джигитовки. Особый колорит концертной программе придали ансамбль казачьей песни «Питерская ватага», дуэт «Казачья доля».

«Сударыня фестиваля»

В программе праздника было много зрелищных моментов. Памятными наплечными лентами и дипломами наградили участниц проекта «Сударыня фестиваля», «по велению сердца положивших частицу души своей на алтарь памяти Героя России в Отечественной войне 1812 года».

Турнир по рубке шашкой

Массу эмоций доставил гостям праздника командный турнир главы администрации Сиверского поселения по рубке шашкой им. П.Х. Витгенштейна федерации «Казарла» и региональный турнир. В турнирах участвовали не только представители казачьих общин Ленинградской области и Петербурга, но также Новгорода и Пскова.

Глава Сиверской администрации Дмитрий Румянцев выразил огромную благодарность всем реконструкторам, которые из года в год приезжают и организовывают этот фестиваль:

- Эти люди создают атмосферу войны 1812 года, которая объединила все сословия, – заметил Дмитрий Сергеевич. – Когда опасность грозит Отечеству, неважно, у кого какие регалии – все встают на защиту. Ежегодный праздник на Сиверской земле будет продолжаться. Надеюсь, наш фестиваль станет международным.

Екатерина Дзюба