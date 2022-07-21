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«Победа» фабрики «Узор»

В музее фабрики «Узор» поселка Вырица Гатчинского района – необычное пополнение. Сразу три новых экспоната, да каких!

Рубрики:  Общество

Вот что рассказал о новинках президент АО «Узор», Почетный гражданин Гатчинского района Иван Григорьевич Козлов: «У нас в фабричном музее новые поступления экспонатов. Житель поселка Вырица Д. Горбатов подарил музею балалайку, серп и безмен, которые сразу заняли место в экспозиции. А сыновья Глеба Селиверстовича Алексеева подарили музею автомобиль «Победа», место для которого приготовили на территории фабрики. Большое спасибо дарителям».

Все экспонаты доступны для просмотра.

 