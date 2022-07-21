«Победа» фабрики «Узор»

При поддержке правительства региона областные компании находят новые рынки сбыта. Объявленная Западом «санкционная война» и перекрытие многих логистических цепочек между европейским и российским бизнесом не прошли бесследно для компаний Ленинградской области. Исторически ленинградский бизнес был ориентирован на страны Европы, и текущая ситуация могла бы серьезно ухудшить положение дел в экономике субъекта. Собственно, на то и рассчитывали «санкционеры». Однако любой кризис – одновременно и точка для роста, о чем не понаслышке знают в 47 регионе. И при поддержке областного правительства бизнес не только удержался, но и начал находить новых партнеров и выходить на прежде неизведанные рынки сбыта. Online47 узнал, какие страны теперь в приоритете, чем регион помогает предприятиям и получит ли область хорошие показатели экспорта по итогам года.