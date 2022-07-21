Жизнь после коронавируса

О том, какой непростой опыт извлекли медики из пандемии коронавируса и почему каждый переболевший должен следить за своим здоровьем, нам рассказала Елена Коробейникова, заместитель главного врача по вопросам кадровой политики, информирования и проектного управления Всеволожской клинической межрайонной больницы.

– Во времена пика коронавирусной инфекции на медиков свалился большой объём работы. Какой опыт накопила ваша больница за это время? Через что пришлось пройти?

– Самый напряженный день был 14 февраля 2022 года, когда под нашим наблюдением находились 14 тыс. человек одномоментно. В три раза был превышен объём оказания неотложной помощи. Чтобы справиться с возросшей нагрузкой, мы внедрили новые телемедицинские технологии. Во-первых, заработал единый контакт-центр. Наш оператор опрашивал звонивших, чтобы определить степень тяжести заболевания и выставить баллы, используя специальный «опросник». Если баллов набиралось много, – вызывалась неотложная помощь, если мало, то человек получал консультации по телефону. Во-вторых, была внедрена платформа СберЗдоровье. Специальный робот сам звонит заболевшему, опрашивает и записывает ответы человека. А врач уже смотрит на результаты и принимает решение, какую помощь оказать этому пациенту. Так нам удалось справиться со значительно возросшей нагрузкой на систему.

– Вы сами принимали непосредственное участие в лечении?

– Да, я работала в приёмном отделении Морозовской больницы, в «красной зоне». Эту больницу на 150 коек мы с началом пандемии переоборудовали под приём пациентов с «короной», и первыми туда пошли наши молодые врачи. Никого не принуждали, все работали добровольно. Работали по 6 часов в специальных костюмах, потом 12 часов отдыха и снова – на 6 часов в «красную зону». Конечно, поначалу всем было страшно, было мало информации о коронавирусе, его последствиях.

– Что лично вы поняли для себя о коронавирусе?

– По опыту могу отметить, что для выздоровления важен не только возраст и физиологическое состояние человека, но и его настроение, желание бороться. Вспоминаю брата нашей медсестры, который очень тяжело болел, оказался в реанимации, но своевременно оказанная медпомощь и нацеленность на выздоровление помогли ему достаточно быстро вернуться в норму.

– Были ли среди ваших коллег те, кто не справился с болезнью?

– К сожалению, во время пандемии мы потеряли нескольких медицинских работников. В их честь недавно посадили Аллею памяти из берёз рядом с поликлиникой. А в память о заведующей ФАП Татьяне Кишиневской открыта мемориальная доска в посёлке Воейково.

– В Ленинградской области коронавирус перенесли сотни тысяч человек. Что этим людям предлагается для восстановления здоровья сегодня?

– Для тех, кто тяжело перенёс коронавирус предлагается реабилитация. Это комплекс мер лечебного, физиотерапевтического действия, направленный на оздоровление, возвращение организма к состоянию до болезни. У нас недавно открылась амбулатория медицинской реабилитации. В ней предлагаются все виды электролечения: электросон, магнитотерапия, лазеротерапия, лечебная физкультура, массаж. Обычно лечение длится 21 день, а далее человек уже дома следует рекомендациям врача.

– Оказывается ли психологическая помощь?

– Да, после ковида около 10% людей испытывают тревожность, депрессию и даже суицидальные настроения, поэтому с пациентами работает психолог.

– А как обстоят дела с диспансеризацией? Она ведь особенно важна для перенёсших COVID-19?

– В первую очередь углублённая диспансеризация показана пациентам высокого риска, хроническим больным. После ковида появляется риск сердечно-сосудистых заболеваний, тромбообразования, болезней органов дыхания, обострения других недугов. Особое внимание обращаем на результаты анализов крови, в случае проблем – назначаются антикоагулянты для её разжижения.

– Всё это бесплатно для пациентов?

– Да, существует даже льготная программа приобретения дорогих лекарств для лечения пациентов в рамках углублённой диспансеризации. Но дело не только в выгоде. Охотно на диспансеризацию приходят те, кто постоянно следит за своим здоровьем. Мы же приглашаем прежде всего тех, кто редко заглядывает в поликлинику. Это люди старше 40 лет, которые постоянно работают и не находят времени на здоровье. Напомним: по закону работодатель должен предоставлять бесплатные дни для диспансеризации.

– В чём главная суть программы диспансеризации?

Очень важно обнаружить болезнь на ранней стадии. Если человек попал к нам в стационар вовремя, то он будет спасён. На примере нашего учреждения могу утверждать, что у нас лучшая экстренная помощь, а летальность ниже, чем во многих европейских странах. А всем ленинградцам хочется пожелать спокойствия, терпения и доверия. Ведь мы, врачи, делаем всё, чтобы вы были здоровы.

– После перенесенного коронавируса есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, тромбофлебитов, обострения сопутствующих недугов. Поэтому при углубленной диспансеризации врачи обращают пристальное внимание на степень дыхательной недостаточности, работу сердца, степень поражения ног. При необходимости назначаются дополнительные исследования. – говорит председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин. - Результаты диспансеризации – это диагностированные заболевания на ранних стадиях, своевременная помощь нашим жителям. Это и делает нашу систему здравоохранения эффективной: мы помогаем предотвратить заболевание, а не имеем дело с уже развившимся. Поэтому мы будем только наращивать темпы этой работы.

ДЛЯ СПРАВКИ

Диспансеризация – это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные обследования, направленные на выявление хронических неинфекционных заболеваний, а также риска их развития. Ве работающие граждане могут взять для обследований один оплачиваемый выходной день раз в три года, работающие пенсионеры и предпенсионеры имеют право на два дня раз в год. А с 1 июля 2021 года для жителей Ленобласти доступна и специальная «постковидная диспансеризация».