Экоактивистов ждут на Камчатке

Главной темой мероприятия станут вопросы экологии и экологическое просвещение молодежи.

«Сегодня тема экологии является крайне актуальной и важной. Что особенно радует – очень актуальной и важной для молодежи. Вопрос охраны окружающей среды, вопрос того, как мы относимся к собственной планете, вопрос о том, как мы не только можем минимизировать ущерб, но и участвовать в его восстановлении, является одним из самых приоритетных по социологическим исследованиям. 66% опрошенных поколения Z волнует вопрос экологии», — подчеркнул председатель организационного комитета форума, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

У участников форума есть возможность предложить конкретную практику в сфере защиты окружающей среды и получить финансирование на ее воплощение. Первые инициативы со всех уголков России уже получили поддержку на общую сумму более 5,5 млн рублей. Заявки принимаются до 29 июля на сайте https://events.myrosmol.ru/events/ecosystema