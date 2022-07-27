KOSHKI-ФЕСТ в Вырице: как волонтёры помогают животным

Не успела я осмотреться в зале Вырицкого культурного центра, как меня сразу же усадили рисовать - хозяйка гончарной мастерской «приЛепи» (руководительница Гатчинского центра досуга и развития «Акуна Матата») Ирина Кириллова уже выбрала для меня самую красивую глиняную поделку для разукрашивания. В эту же минуту передо мной появляются краски и кисточки: «Будете рисовать и смотреть, что вокруг Вас на празднике происходит», - улыбается Ирина.

Через несколько минут организаторы принимают решение перенести мероприятие на улицу - там и погода хорошая, и вероятность того, что на праздник заглянет больше людей, выше. Пока всё готовится к началу праздника, места рядом со мной быстро перестают пустовать: разукрасить фигурки животных приходят дети, и они без раздумий принимают меня за «свою». Стандартный диалог с предложением дружить - и так я знакомлюсь с девятилетней Варей Валяльщиковой. Варя любит петь, рисовать, лепить из глины и, конечно же, помогать животным: «Моя мама, Надежда Валяльщикова, - волонтёр. У маминой знакомой есть приют для кошек, мы ей помогаем. Сейчас у нас дома пять котят, мы ищем, куда их пристроить. Если надо - забирайте!»

К разговору присоединяются и другие ребята: они рассказывают о своих питомцах и показывают, как основательно подготовились к сегодняшнему мероприятию: кто с собачкой пришёл, а кто надел носки с котиками.

Вообще, вовсе не удивительно, что на праздник пришло много детей - кто же ещё, как не они, так сильно любит животных? Именно поэтому для его маленьких гостей было организовано сразу несколько мастер-классов: Гатчинский центр досуга и развития «Акуна Матата» предложил ребятам разукрасить глиняные фигурки, Совет женщин Вырицы - научиться делать собачек из воздушных шариков, а Вырицкий культурный центр - создать «животный мир из ниток». В течение всего фестиваля дети были увлечены созданием поделок, а после смогли забрать их домой.

Были и другие развлечения: например, детская изостудия «Колорит» представила выставку работ своих учеников, а Алёна Михайлова зарядила зрителей позитивом, спев песенку про чёрного кота: «Жил да был чёрный кот...»

Но всё же главной задачей фестиваля была пропаганда гуманного и ответственного отношения к животным. Для этого на него были приглашены представители различных служб спасения и приютов для животных, которые рассказали о себе и своих подопечных в формате фото- и видеопрезентаций.

Наконец, начинается праздник. Гостей встречает Дарья Варламова - одна из создательниц Вырицкого приюта для животных «Альтера Вита». Именно она и её центр спасения животных стали инициаторами мероприятия «KOSHKI-ФЕСТ».

За несколько минут «до» волонтёр Надежда Валяльщикова уже немного рассказала о Дарье и её единомышленницах: «Приют в Вырице организовали три девочки: Дарья Варламова (у Дарьи, кстати, дома живёт 17 кошек), Марина Егорова и Татьяна Машорина. Я сама из Питера, но помогаю им здесь - потому что я вижу, что они действительно подходят к работе очень серьёзно и ответственно. Они реально вкладываются в это дело, и я вижу реальный результат их деятельности. В июне, например, они выиграли губернаторский грант на бесплатную стерилизацию бездомных животных. В общем, девочки большие молодцы...»

Участников и гостей фестиваля приветствовал глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко: он поблагодарил активистов, пожелал фестивалю удачи и выразил надежду на то, что подобные мероприятия будут проводиться ежегодно, «а в идеале - два раза в год».

Конечно же, сами руководители спасательных организаций и приютов разделяют надежды Михаила Хомченко; более того, они считают, что такие праздники нужно проводить ещё чаще, чтобы как можно большее количество людей узнавало об их деятельности и о том, как помочь животным.

Так, представители спасательных служб «Легион» и «КОШКИСПАС» показали на фестивале небольшие фильмы про спасение животных, а руководители приютов «Сохрани жизнь собакам с полей» и «Орландо» пришли рассказать о себе вместе с питомцами - собачкой Кристи и голубем Пломбыром (именно ПломбЫр, потому что он из Минска).

«Когда смотришь такие сюжеты и видишь, как люди рискуют здоровьем, а то и жизнью ради спасения самой маленькой зверушки, то понимаешь, насколько ценна и важна каждая жизнь», - признаются участники мероприятия.

Эта мысль ёмко сформулирована в девизе центра «Альтера Вита»: шанс есть у каждого. Ежедневно волонтёры и специалисты по спасению животных дарят этот шанс нашим маленьким друзьям и верят, что с помощью подобных мероприятий неравнодушных людей, готовых помочь приюту, забрать животное домой, будет всё больше и больше.

К сожалению, на фестиваль пришло не так много людей, как ожидалось.

«Было немного странно, что пришло так мало людей из нашей группы. Мы с коллегами очень долго готовились к этому мероприятию, последние ночи почти не спали, делая презентации, фильмы, в сам день праздника оставили все свои дела, но... В общем, будем надеяться, что в дальнейшем такие мероприятия будут более важны и ценны», - говорит Дарья Варламова.

Чувства организаторов можно понять: на то, чтобы устроить такой праздник, ушло много сил и времени. Тем не менее, они не падают духом: огромное количество животных всё ещё нуждаются в их помощи, и именно возможность спасти животное и подарить ему радость вдохновляет волонтёров идти вперёд.

Приюту «Альтера Вита» предстоит ещё много дел: руководители планируют построить собственное здание центра спасения животных, чтобы оказывать полноценную помощь не только кошкам, но и другим нуждающимся животным. Для этого, безусловно, требуется любая поддержка неравнодушных к этому делу людей - вот для чего организаторы показывали фотографии котиков, живущих в приюте, рассказывали о своей работе и работе других спасательных центров и служб и старались привлечь как можно больше внимания к мероприятию... Хочется верить, что подобные праздники действительно будут проводиться чаще, и с каждым разом на них будет приходить всё больше и больше гостей.

Фестиваль был организован в рамках социального проекта, реализуемого при поддержке администрации Гатчинского района.

Мария Ибадова