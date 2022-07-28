Росреестр Ленобласти отвечает на вопрос, можно ли отказаться от прав на земельный участок

Отказ от права собственности на землю является добровольным и представляет собой одностороннюю сделку и называется такая сделка «государственная регистрация прекращения права собственности на земельный участок».

Заявителю, решившему отказаться от прав на земельный участок, необходимо подать соответствующее заявление в любой офис МФЦ.

Вместе с заявлением необходимо приложить правоустанавливающий документ (это может быть постановление, решение, свидетельство, договор, акт и любой другой документ, подтверждающий право на землю). Если такой участок уже зарегистрирован в ЕГРН, то правоустанавливающий документ не требуется. Также такая процедура не требует оплаты государственной пошлины.

В течение пяти рабочих дней с даты регистрации прекращения права собственности заявителю поступит уведомление о завершении действий. Обычно земельный участок, от которого отказался собственник, переходит в собственность субъекта РФ или муниципального образования по месту нахождения объекта.

«Обращаем ваше внимание, что существует принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, закрепленного земельным законодательством, следовательно, если на земельном участке расположен принадлежащий вам объект недвижимости, то отказаться от него невозможно» - отмечает руководитель Управления Росреестра по Ленобласти Игорь Шеляков.