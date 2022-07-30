Анатолий Засидкевич: «В искусстве не должно быть ничего посредственного»

Художник - это состояние души, врожденный дар, это всегда внимательный и любопытный взгляд, беспокойный характер и способность к нестандартным решениям, причем не только в творчестве, но и в обыденных вещах. Жизнь художника — это всегда поиск того, что мы называем прекрасным.

Но Анатолий Засидкевич — не только талантливый художник-акварелист, но и замечательный педагог, выпустивший из детской художественной школы города Гатчины не одно поколение будущих художников и творчески мыслящих молодых людей. А еще он — профессиональный музыкант, любящий импровизировать. Как все эти три ипостаси гармонично уживаются в одном человеке, мы попытались разобраться вместе с самим художником.

Начало

Анатолий Федорович родился в городе Миллерово Ростовской области. Родители всю жизнь преподавали в начальной школе, создавая вокруг двоих своих сыновей атмосферу, которая как нельзя лучше подходила для воспитания творчески разносторонних личностей.

Как рассказывает художник, отец играл на мандолине, баяне, балалайке, собрал небольшой школьный струнный оркестр, руководил шахматным кружком в школе, ходил в походы с детьми. Мама вела кружок рукоделия, кукольный театр, подключая к работе с декорациями и своих детей. Неудивительно, что один из братьев, Анатолий, стал художником, а другой, Николай — инженером-конструктором с творческими наклонностями и талантом в декоративно-прикладном искусстве.

Музыкант

Как говорит Анатолий Федорович, с выбором жизненного направления определиться было непросто.

- У меня в юношеские годы было очень много разнообразных желаний: это и мультипликация, и дизайн, и шаржи, и малые архитектурные формы, и оформление театральных декораций, и музыкальное творчество, - вспоминает он. - Да и до сих пор, несмотря на возраст и опыт, не могу сказать, что я занимаюсь исключительно каким-то одним делом. Даже выбрав какое-то одно направление в творчестве, все время параллельно занимался чем-то еще. Постоянно накапливался какой-то опыт, багаж в самых разных направлениях — и в музыкальном, и в художественном.

Анатолий Засидкевич окончил музыкальную школу в родном Миллерово, музицировал вместе с друзьями. Посмотрев однажды фильм «Серенада Солнечной долины» с Гленном Миллером, молодые музыканты навсегда заразились джазом, собрав в итоге очень приличный по тем временам биг-бенд.

Но, серьезно занимаясь музыкой, молодой человек продолжал рисовать, причем все больше и упорнее. Художественной школы в городе не было, и он занимался самообразованием - учился у великих мастеров, копируя их работы акварелью, в путешествиях вел дневник с зарисовками, рисовал с натуры.

После школы Анатолий Засидкевич поступил на музыкальное отделение Таганрогского педагогического института. Однако страсть к изобразительному искусству не оставляла его и в музыкальных стенах. Он занимался оформительскими работами, постоянно выходил на пленэры, прекрасно рисовал шаржи.

«Анатолий - человек необыкновенной судьбы, которая щедро наделила его в одинаковой степени незаурядными способностями и в музыке, и в изобразительном искусстве, - вспоминает однокурсник Анатолия Федоровича, лауреат премии президента Российской Федерации в области образования, профессор Василий Горяев. - Блестящий музыкант, виртуоз-импровизатор, художник, педагог! В студенческие годы у него была еще одна ярко выраженная страсть — шарж. А эта область творчества требует особенного анализа и глубины проникновения в характер шаржируемого. Анатолий был, да и по сей день остается блестящим шаржистом... Мы все, студенты и преподаватели музыкально-педагогического факультета, поражались и восхищались его мастерством, тем, с какой легкостью, психологической точностью и остротой из-под его карандаша выходили узнаваемые образы».

Художник

После окончания института начались годы педагогической и творческой деятельности: педагог в педучилище, в детской музыкальной школе, руководитель хорового, вокального и эстрадного коллективов, художественный руководитель Дворца культуры. А потом Анатолий Федорович уехал в город своей мечты — Ленинград, где четыре года отдал занятиям в вечерних рисовальных классах Академии художеств.

Художник живет в Гатчине с 1978 года. За минувшие годы объездил с пленэрами всю Ленинградскую область, запечатлевая в акварелях самые красивые места. И сейчас, спустя столько лет, он настаивает на том, что Гатчина и Гатчинский район — лучшее место для изобразительного творчества в силу природного ландшафта местности и исторического прошлого, не «засушенного» архитектурным дворцовым академизмом.

Кстати, Анатолий Засидкевич — автор герба и флага Гатчинского района. Как он говорит, работа над этим проектом еще более укрепила его в мысли о глубокой самоценности и внутреннем богатстве гатчинской земли.

По мнению искусствоведов, акварели Анатолия Засидкевича выполнены в стиле романтического реализма. Пейзажи на первый взгляд легко узнаваемы, но поэтически преображены с помощью художественных средств. Художник не копирует натуру, но заново переживает и переосмысляет увиденное, создавая новые образы. Это впечатление усиливается особенной музыкальностью работ Засидкевича. «Музыкой, застывшей в акварели» называет их председатель Общества акварелистов Санкт-Петербурга Юрий Шевчик.

«Акварельный класс»

Как говорит Анатолий Засидкевич, всю свою жизнь он был верен одной единственной технике — акварели. Акварель проста лишь на первый взгляд, но среди профессиональных художников считается одной из самых сложных в изобразительном искусстве.

- Акварель — это, по сути, водная стихия, - говорит Анатолий Федорович. - В этой технике меня привлекает возможность управлять стихией, ее потоками. Тем, кто выбирает акварель, свойственны свободолюбие и страсть к импровизации. И здесь напрашивается параллель с джазом — эталоном импровизации в музыке. Если в других техниках какие-то произведения можно копировать, то в акварели, как и в джазе, это вряд ли возможно.

...Акварель непредсказуема и неповторима. В ней невозможно воплотить задуманное на сто процентов. В ее разливистом характере не может быть конкретики, но зато есть та поэтическая образность, которую автор хочет заложить в свою работу. Для меня каждая моя законченная акварель — это всегда открытие. Я остановил мгновение — для себя и, может быть, еще для кого-то...

Несколько лет назад Анатолий Засидкевич вступил в одну из самых сильных творческих групп Санкт-Петербурга — товарищество «Акварельный класс». Как признается сам художник, для него это стало очередной планкой, восхождением на новый уровень творчества.

- Мне очень приятно ощущать себя частью такого сильного творческого ансамбля, - признается художник. - А со временем творческое содружество переросло просто в крепкую человеческую дружбу. Это как раз тот замечательный случай, когда в коллективе нет никакого диссонанса ни в человеческих отношениях, ни в восприятии друг друга.

Педагог

Детской художественной школе города Гатчины Анатолий Засидкевич отдал 35 лет своей жизни, и останавливаться на этом не собирается. За эти годы многие его ученики стали художниками, дизайнерами, модельерами, архитекторами. Среди творческих проектов художника - групповые выставки молодых профессиональных художников из числа бывших выпускников Гатчинской детской художественной школы.

- Анатолий Фёдорович, прежде всего интересный человек: он творческий и при этом очень рациональный и практичный, - говорит директор детской художественной школы города Гатчины Марина Атаманюк. - Прекрасный собеседник на разные темы и отличный организатор: за что бы он ни брался, будь то выставка, мастер-класс или встреча с выпускниками, все проходит отлично и с размахом! Ну и конечно, он - преподаватель с большой буквы. За годы преподавания Анатолий Федорович находил и разрабатывал свои методы и подходы к детям, и сейчас он ими отлично пользуется. Ребята слушаются его, а главное - слушают, им это интересно. Ученики Анатолия Федоровича не похожи друг на друга: кто-то сильнее, кто-то послабее, но каждый из них - творческая личность и индивидуальность, в чем определенно есть заслуга педагога, который умеет найти подход к каждому.

- Я уверен - в искусстве не должно быть ничего посредственного, унылого, статичного, - считает Анатолий Засидкевич. - И детей тому же учу. Что-то всегда должно вдохновлять, вызывать эмоции. Маленький ребенок рисует вдохновенно, не зная законов рисунка и живописи. Он делает это так непосредственно и легко, что даже взрослые художники порой завидуют этой легкости. В художественной школе уже идет процесс обучения основам и канонам изобразительного искусства. Но самое главное — не упустить, не убить эту врожденную непосредственность, не засушить ее академизмом. И уже затем, получив основы знаний, хорошо бы снова вернуться в то детское состояние непосредственности и легкости. К сожалению, это удается не каждому преподавателю и не каждому ребенку... Дети все разные — и психологически, и по своей эмоциональности, и по уровню подготовки, поэтому работа с ними строится по-разному. Для меня главное — сохранить индивидуальность и творческий почерк каждого. Мои выпускники пишут все по-разному. Моя задача — чтобы они делали это грамотно, со вкусом и любовью. И я вижу, что даже те из них, кто не стал художником, сохраняют творческую жилку в любой профессии...

Несмотря на солидный возраст, художник по-прежнему бодр, энергичен и полон творческих замыслов.

- Если говорить о счастье... Мне от души нравится высказывание Юрия Никулина о том, что счастье — это когда утром просыпаешься и с удовольствием идешь на работу, а с работы с удовольствием идешь домой, - признается Анатолий Фёдорович. - В моей жизни бывает много счастливых моментов. Один из них — когда я понимаю, что то, чем я занимаюсь, приносит свои плоды. Девиз, которого я всегда стараюсь придерживаться в жизни: помнить лучшее, жить настоящим и стремиться к будущему. И еще одну фразу очень люблю — из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»: «Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» Эти слова я часто повторяю и своим ученикам...

Юлия Лысанюк