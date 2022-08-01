Хоровод мира прошел в Сиверской

Участие в акции приняли творческие коллективы «Оредеж» (рук. А. Анисковец) и «Рябинушка» (рук. Н. Ломова), а также воспитанники Сиверского ресурсного центра и все желающие. Взявшись за руки, взрослые и дети водили хороводы, играли в традиционные русские игры. И все это — без долгих репетиций и особых усилий, ведь главным в этом спонтанно организованном хороводе была возможность прикоснуться к русской народной культуре и традициям.

Напомним, фестивальное движение «Хороводы России» зародилось в 2017 году в Санкт-Петербурге, где прошел первый фестиваль «Хоровод мира». Идея проекта заключается в популяризации культурного наследия народов России путем проведения хороводных фестивалей в разных городах. За минувшие годы к проекту «Хороводы России» присоединилось более 120 городов России и мира, около 180 творческих коллективов и фольклорных клубов, более 70 тысяч человек.

Масштабные хороводные акции проводятся на крупнейших площадках страны, таких, как Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге, Московский государственный кремлевский дворец, ВДНХ России, центральные площади городов в самых разных регионах.

Очередная грандиозная акция в рамках проекта состоится 15 августа в Санкт-Петербурге. В этот день на Дворцовой площади пройдет союзный фестиваль «Хороводы России», посвященный дню рождения города Ладоги, первой столицы Древней Руси. Ожидается, что в хороводе «Ладога» примут участие более тысячи человек. Акция состоится при поддержке комитета по культуре и комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и администрации Волховского района Ленинградской области. В этот день к основным участникам акции, среди которых будут коллективы Ленинградской области, присоединятся более 60 городов России и дружественных стран.