Почта России модернизирует отделения в Гатчинском районе

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Почта России модернизирует сельские отделения по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам XX съезда партии «Единая Россия». В них не только пройдут ремонты, но и появятся новые, актуальные для малых и удалённых поселений услуги. Здесь можно будет, например, подтвердить или восстановить учётную запись на портале Госуслуг, самостоятельно померить температуру, давление, уровень кислорода в крови. В пяти почтовых отделениях, наиболее удаленных от ближайшего МФЦ, можно будет самостоятельно получить электронные государственные услуги через личный кабинет на портале Госуслуг, распечатать и отсканировать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате.

Отделения станут доступнее для маломобильных людей: появятся пандусы, широкие дверные проёмы и кнопки вызова персонала.

«В прошлом году Почта России отремонтировала 88 почтовых отделений на Северо-Западе и открыла 11 новых. Мы заботимся о наших клиентах и сотрудниках — создаём доступную среду для маломобильных граждан, обновляем мебель, завозим новое оборудование, устанавливаем системы отопления и кондиционеры, делаем многое другое. Нашим клиентам должно быть комфортно в отделениях. Для нас приведение в порядок сельских отделений и расширение там перечня услуг — это важная социальная миссия», — комментирует директор Макрорегиона Северо-Запад АО «Почты России» Дмитрий Серебреников.

«Ленинградская область в последние годы активно сотрудничает с Почтой России в развитии сети почтовых отделений, особенно в отдаленных населенных пунктах. Мы понимаем, что почтовое отделение в сельской местности – это, по сути, почти единственная связь с внешним миром. Там работает центр приема платежей, осуществляется выдача пенсий и предоставляются иные услуги, перечень которых планируется расширить. Регион оказывает максимальное содействие в реализации этого проекта», – прокомментировал депутат Законодательного собрания, член фракции «Единая Россия» Евгений Смирнов.

Он также подчеркнул, что на время ремонта в почтовых отделениях временно выделяются помещения под оказание услуг почтовой связи.

Развитие Почты России и её региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России». По всей стране работают штабы для контроля за модернизацией почтовой сети.