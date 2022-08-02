Почтовый ящик отмечает день рождения

Первые почтовые ящики в России были деревянными и состояли из двух отделений. Одно закрывалось на замок и туда опускали письма. Другое было открытым и предназначалось для писем, которые подлежали возврату отправителям, если их адресаты не были найдены. Ящики красили в зелёный цвет — фирменный цвет почтовой службы того времени.

Деревянные ящики иногда взламывали грабители, они искали конверты с деньгами. Поэтому во второй половине 19 века была разработана антивандальная модель. Её отливали из чугуна, и ящик весом до 48 кг сломать или унести было очень сложно. Стоили они дорого и широкого применения не получили. Только третья модель получилась удачной — она была лёгкой и прочной, с встроенным внутренним корпусом для выемки писем, который позднее заменили брезентовыми мешками.

Чтобы назначение ящиков было понятным даже неграмотным людям, на верхней крышке изображали белый почтовый конверт с красной сургучной печатью. Рисовали такие конверты на почтовых ящиках в течение 80-ти лет. Лишь в 1926 году, когда грамотность населения уже значительно выросла, их заменили надписью «Почтовый ящик»

«Сегодня в Санкт-Петербурге установлено более 700 почтовых ящиков, в Ленинградской области — почти 650. Корреспонденцию вынимают по расписанию, затем все письма отправляют на участки сортировки для обработки и отправки адресатам. Ежедневно на сортировку в автоматизированный сортировочный центр в Санкт-Петербурге поступает в среднем 85 000 писем», — рассказал директор макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России» Дмитрий Серебренников.