Рекомендации Роспотребнадзора при выборе и покупке бахчевых культур

Арбуз - хороший источник ценных витаминов, он обладает многими полезными свойствами:

· Доказано положительное влияние употребления арбуза на функционирование нервной и сердечно-сосудистой систем;

· Арбуз, утоляет чувство жажды и голода;

· нормализует моторику кишечника;

· В арбузе содержится витамины группы В, аскорбиновая кислота, углеводы. Содержится железо, магний, растительная клетчатка.

· Плод состоит на 90% из воды, и является отличным мочегонным средством.

Содержание пектина и клетчатки улучшает моторику кишечника. Полезные свойства арбуза хорошо регулируют протекание биохимических процессов в организме, помогают в лечении артрита и подагры.

Плоды арбуза можно вводить в рацион после хирургических операций в период выздоровления. Мякоть плода является хорошим желчегонным средством.

Дыня богата полезными для человеческого организма витаминами, минералами и питательными веществами. Особенно много в этом плоде витамина С — он помогает предотвращать болезни и укрепляет иммунную систему. Также витамин С, содержащийся в дынях, поддерживает выработку коллагена, основного структурного белка, необходимого для восстановления кожи.

Рассмотрим особенности выбора арбузов и дынь.

Продажа бахчевых вдоль автотрасс и дорог, как внутри, так и вне населенных пунктов, из необорудованных торговых мест запрещена. В связи с этим необходимо знать, что, как правило, в таких местах продаются арбузы, тыквы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того - бахчевые могут впитывать в себя вредные вещества, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, в придорожной пыли.

В оборудованной торговой точке, на санкционированном месте реализации бахчевых культур, в наличии обязательно должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы, дыни); у продавца должна быть на рабочем месте личная медицинская книжка. В доступном для потребителей месте должна быть размещена: информация о юридическом лице, реализующем продукцию, вывеска с указанием времени работы, весы.

По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, должны храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Хороший, зрелый арбуз, как правило, достаточно крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный. Как один из показателей «хорошего арбуза» - присутствие светлого пятна на боку, место, которое отлежал арбуз, должно быть желтым, возможно с оранжевым оттенком. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой. Если арбузная кожица легко повреждается, от надавливания - значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза должны быть сухие. При легком ударе ладонью зрелый арбуз слегка вибрирует, при постукивании согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст. Мякоть спелого арбуза по цвету должна быть различных оттенков красного, семена вызревшие, чёрного или коричневого цвета (в зависимости от сорта). Консистенция и плотность мякоти плодов: сочная, но не водянистая, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус, но не приторная, без посторонних привкусов. Цвет мякоти потенциально «непригодного» арбуза – интенсивно или неестественно ярко-красная, иногда с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как должно быть, а со всеми оттенками желтого; у «неправильного» арбуза поверхность среза очень гладкая, глянцевая, почти «стеклянная», тогда как в норме она должна искриться крупинками.

При выборе арбузов и дынь следует ориентироваться так же на размер плода. Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди плодов.

Перед тем, как разрезать плоды дома, их следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, т.к. частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на поверхности кожуры не должны попасть внутрь. Попав внутрь невымытого плода при размере, они могут привести к кишечной инфекции.

Необходимо соблюдать режим хранения разрезанных плодов: только в холодильнике, не более 2 суток. Если после разреза или по прохождению времени обнаруживается, что арбуз или дыня имеют кислый запах, то такой плод употреблять в пищу нельзя.

Достоверно определить наличие нитратов в бахчевых можно только лабораторным методом.

При выборе дыни ориентируются на те же правила, что и при выборе арбуза, однако, есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это один из признаков того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить приятный аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

Наслаждаясь любимым продуктом, знайте меру, особенно когда угощаете им маленьких детей. При нормированных порциях арбуз не несёт вреда здоровью. По последним данным, суточная норма для взрослых составляет 500 г, для детей — от 80 и до 150 г в зависимости от возраста. При этом нутрициологи[1] отмечают, что есть арбузы можно в любое время суток, но не перед сном.

Признаки качества арбуза:

Торговая точка:

1.В санкционированном месте, огорожена, имеет навес,

2.Соблюдаются правила хранения (под тентом, на специальных стеллажах),

3.Имеются все оформленные документы (в т.ч. сертификаты, свидетельства), имеется информация для потребителей.





Арбуз:

1.Среднего размера, но не слишком тяжелый,

2.Без внешних повреждений (надрезов, трещин, выемок),

3.Усик и плодоножка сухие,

4.Яркая, контрастная, полосатая корка (блестящая, гладкая),

5. Имеется пятно на боку арбуза (желтое/желтое с оранжевым оттенком),

6.Издает умеренно звонкий звук при простукивании, вибрирует при ударе ладонью.