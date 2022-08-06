Благодаря и вопреки. Предприниматель из Сиверской Хачик Камликович Испирян

- Наше поколение и те, кто постарше, прошли такой жизненный путь, что, кажется, нас ничем уже не удивишь и не испугаешь, - говорит Хачик Камликович, - тут и такое грандиозное событие, как распад СССР, и буйные 90-ые, и войны. Мы в силу опыта, наверное, богатейшие люди в мире.

Хачик Испирян - высокий крупный мужчина. Движения неторопливы, уверенны. За внешней медлительностью чувствуется взрывная сила.

- Для Армении распад СССР и начался, собственно, с войны, я имею в виду события вокруг Нагорного Карабаха?

- Да, страна сразу оказалась в блокаде. Основные пути снабжения шли по равнине, через Азербайджан. Ереван остался практически без света и горячей воды. Зимой, чтобы согреться, жители вынуждены были жечь скамейки, деревья, надо было просто выживать в те годы.

- Вы родились в Ереване, в 1969-ом году. Как проходило детство?

- Ничего особенного, как у многих мальчишек тех лет. Могу только сказать, что очень рано начал зарабатывать себе на жизнь и уже с 16 лет полностью не зависел от родителей.

- Зарабатывать? Каким образом?

- Будете смеяться, но начинал с того, что сдавал бутылки. Помните, в Советском Союзе везде принимали стеклянную тару. На кефир и хлеб хватало!

- Вам важно было чувствовать себя независимым?

- Да, это у меня с детства. Всё сам. По сути, все мы родом из детства. У меня по сей день ближайший круг друзей, - это одноклассники и сокурсники по институту.

- А какой институт вы окончили?

- Ереванский Политехнический, отделение промышленного и гражданского строительства. Не могу сказать, что блистал в учёбе, но связи, дружеские отношения – всё оттуда.

- Ереван начала 90-ых что из себя представлял?

- Ну, вот вам живая картинка. Заходишь в подъезд – темнота, так как свет по два часа в день. Берёшь газету, сворачиваешь в трубочку, поджигаешь. Получается что-то вроде факела и - наверх. Пока дойдёшь до квартиры, как раз хватает газетного листа. Но самое главное, конечно, другое. В Армении абсолютно не было перспектив для молодого человека. Было ощущение, что жизнь кончилась. Поэтому принял решение перебираться в Москву, там перспективы были. Естественно, не один, с друзьями. В Подмосковье открыли собственное дело, но тут кризис 98-го года. Пришлось нам всё начинать с нуля.

- Вопреки обстоятельствам...

- Да, и благодаря дружбе, взаимовыручке, энергии. Это же не в первый и не в последний раз. В 2008 тоже пришлось очень нелегко. Взяли большой кредит в долларах, а отдавать пришлось намного больше, так как курс резко вырос. Впрочем, я не жалуюсь. Всем было нелегко.

- В тот период вы уже были в Сиверской. Занимались производством мебели? Вообще, насколько я понимаю, производством в России в те годы заниматься было очень рискованно. Легче было в финансовых сферах.

- Может быть, это прозвучит громко, но на производителях и держится экономика страны. На тех, кто реально что-то делает. И рабочие места, и товарный оборот, всё здесь.

- Я в 90-ые годы занимался рекламой и много общался с представителями бизнеса. Сейчас как-то трудно себе представить тогдашние условия жизни. Не было интернета, даже телефонов сотовых, но как-то ведь справлялись.

- Да. Помните, появились в 98-ом, по-моему, первые телефоны. «Дельта Телеком» была такая фирма. И наш бизнес в Сиверской начался с того, что мы купили первый сотовый телефон и устройство для приёма факсов. Тогда это было событием. У нас у первых здесь появилась выделенная линия интернета. Просто других заявок не было.

- Имеется в виду фирма «Сидак СП»?

- Да. Мы начинали с того, что привозили из Бельгии составные механизмы для раскладывания мягкой мебели, когда диван превращается в спальное место. Но кризис 98-го сделал импорт этих деталей невыгодным, и мы начали своё производство. Мебель – не хлеб, не предмет первой необходимости, тем не менее, дело пошло. Мы внимательно относились к своим клиентам и заработали хорошую репутацию. Слово «импортозамещение» весьма популярное в последние годы, было нам не просто знакомо с 98-го года, мы реально занимались этим самым «импортозамещением».

- Давайте расшифруем для наших читателей, как это происходило?

- Мы занимались производством мебельных фасадов. То есть закупалось оборудование у ведущих производителей мебели - это, прежде всего, Италия и Германия, затем здесь налаживалось производство.

- А инженеры?

- Все свои. Естественно, поначалу приезжали их специалисты – наладчики, затем мы поднакопили опыта и стали справляться своими силами. Преимуществом нашей компании стало то, что мы могли работать по индивидуальным заказам покупателей. Вы учтите, что страна наша крайне разнообразна в плане, например, кухонной мебели. Разная планировка квартир, по-разному расположены, скажем, газовые трубы, разная высота потолков. В «хрущёвках» одни кухни, в более поздних домах другие, в частном секторе третьи. Нам удалось создать производственные линии, которые удовлетворяли запросы самых разных клиентов. Мы были первыми на рынке, кто смог это сделать.

В отличие от многих бизнесменов, Хачик Камликович в разговоре постоянно употребляет местоимение «мы».

- Вообще, людям бизнеса свойственна некая страсть к индивидуализму. «Я решил», «я сделал», «мой бизнес», вы же постоянно говорите о коллективе.

- Человек сам по себе важен. Он может быть лидером, вожаком, но делает всё коллектив. Иначе никак.

- Почему именно Сиверская? И сколько лет вы уже здесь.

- Летом 98-го я приехал в Сиверскую. Чудесные места, много зелени, красивые виды. Но меня, честно говоря, смущала удалённость от Петербурга. Всё же настрой был на производственные помещения в городе. Но тот человек, который нас пригласил, оказался более убедительным. Здесь аренда помещений дешевле, здесь чище. Так что выбор сделан в пользу Сиверской, о чём ни на минуту не пожалел. Более 20 лет мы здесь, Сиверская, можно сказать, вторая родина. Я не хочу распространяться о личной жизни, но могу вас уверить, пущены здесь корни, уже не вырвешь.

- Насколько я понимаю, три года назад у вас произошли серьёзные изменения в жизни. Вы перестали быть директором «Сидак СП»?

- Да, я остаюсь соучредителем компании, сооснователем, но от оперативного управления производством отошёл. Поверьте, за 20 лет мне хватило. Сейчас я занимаюсь коммерческой недвижимостью. Вы могли видеть в Сиверской благоустроенные торговые площадки, это то, чем я занимаюсь сегодня.

- Сложный вопрос о взаимодействии бизнеса и власти. Как складывались дела в Сиверской?

- Можно сказать, нам просто повезло. Мы были молодыми, растущими, занимались производством, и нам шли навстречу. Большинство вопросов, связанных с землёй, производственными помещениями, нам приходилось решать не с местной администрацией, а с руководством Гатчинского района. Практически все помещения, выкупленные нами, были уже ранее кем-то приобретены, находились часто в запущенном виде, мы их приобретали, приводили в порядок, налаживали производство.

Когда ты ежедневно занимаешься делом, то и к тебе хорошо относятся, и ты хорошо относишься к людям из власти. Я бы сказал так, что за почти 25 лет работы здесь у нас не было никаких конфликтов. Всё в рабочем порядке. Сейчас пришёл новый глава администрации Сиверского городского поселения Румянцев Дмитрий Сергеевич, человек крайне энергичный, можно сказать, ураган, мы с ним прекрасно взаимодействуем. Знаете, как это иногда происходит? (Улыбается) Звонит Дмитрий Сергеевич, говорит: «У вас рядом с помещением вашего торгового центра яма в асфальте». Я спрашиваю: «Чья это проблема, администрации или моя?» Отвечает: «Решайте сами, чья это проблема». Ну, что скажешь, мы хотим, чтобы у нас на территории были порядок и чистота. Заделываем яму. У Сиверской администрации были разные периоды. При Мадатовой Марии Ивановне, наверное, в самые трудные годы, в 90-ые, главным правилом было «не навредить», не сделать бы какой оплошности. При Кузьмине Владимире Николаевиче пошла работа на перспективу, посёлок пошёл в развитие. Ну а при Румянцеве Дмитрии Сергеевиче уже просто бьющая ключом энергия.

- Хачик Камликович, последний вопрос. Вы сейчас возглавляете Совет директоров промышленных предприятий Гатчинского района. Что для вас эта должность?

- Это не должность. Общественная нагрузка, как раньше говорили. Ежеквартально мы встречаемся друг с другом и с представителями власти. Скорее, я бы сказал - это клубная форма. Безусловно, такие встречи очень помогают в плане взаимопонимания. Мне представляется, что у нас плохо развита именно клубная культура, неформальная. А такие встречи могут многое дать, как промышленникам, так и власти. На самом деле, Гатчинский район – лидер по развитию промышленности в Ленинградской области. Увы, про это мало говорят. Какой-нибудь блогер напишет гадость, и её обсуждает всё общество. А у нас реально происходит в сфере промышленного роста много хорошего. Но никто об этом не рассказывает.

- Ваше имя хорошо известно в Сиверском и Гатчинском районе. Надеюсь, что читатели «Гатчинской правды» с интересом прочтут интервью с Вами, и их представления о Вас и Вашем деле расширятся. Желаем успехов Вам. Спасибо за интервью.

Беседовал Андрей Павленко