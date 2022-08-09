Под палящим солнцем и проливным дождем, или Джаз - навсегда!

Напомним, первый открытый фестиваль «Джазовые выходные» состоялся в 2016 году. С тех пор он ежегодно радует гатчинцев и гостей города замечательной живой музыкой. Правда, организаторам джазфеста пришлось сделать вынужденный перерыв на целых два года — в связи с известными обстоятельствами. Возможно, еще и поэтому 6 и 7 августа Дворцовый парк стал местом настоящего паломничества любителей хорошей музыки.

Открытый джазовый концерт – это абсолютно неповторимая атмосфера, утопающие в зелени сцены и музыка, плывущая над гладью озер. Слушатели внимали ей сидя, стоя, пританцовывая, прогуливаясь по парковым аллеям, просто лежа на траве или медитируя с закрытыми глазами. Гостей парка не смутила даже разыгравшаяся непогода — событие, которое стало настоящим испытанием для всех в первый день фестиваля.

День первый: танцы под зонтиками

Серия джазовых концертов по традиции состоялась на четырех открытых музыкальных сценах — у Березового домика, у Адмиралтейских ворот, на поляне «Турецкая палатка» и в Амфитеатре.

Фестиваль стартовал на сцене у Березового домика «Сказками Чижика», уже полюбившимися детям музыкально-интерактивными композициями для детей. Авторский проект «Сказки Чижика» известного музыканта и композитора Алексея Чижика предназначен именно для малышей, делающих свои первые шаги в мире музыки. С различными музыкальными инструментами и джазовыми направлениями маленькие слушатели знакомятся с помощью литературы и музыки.

В основе этой программы - сказки, которые юным гостям рассказывает Ирина Чижик. Вместе с артистами малыши совершили интерактивное джаз-путешествие в такие страны, как Дания, Швеция, Антарктида, Африка. На новом для них музыкальном языке они слушали свои любимые сказки про пингвиненка Лоло, Кота в сапогах, Малыша и Карлсона, Бременских музыкантов. Эти истории сопровождались музыкальными композициями, исполняемыми Алексеем Чижиком и другими музыкантами Санкт-Петербурга.

Особенность программы еще и в том, что Алексей Чижик выступает на уникальном музыкальном инструменте — вибрафоне. Кстати, он - единственный вибрафонист в мире, играющий сразу пятью палочками и выступающий с самыми знаменитыми европейскими музыкантами.

Второй концерт первого фестивального дня прошел уже у Адмиралтейства, где выступал джаз-бенд Федора Кувайцева. Именно этот коллектив первым принял на себя удар капризной погоды, обрушившейся на мир грозой и проливным дождем. Но, несмотря на разыгравшуюся стихию, гости фестиваля ни о чем не пожалели, тем более, что они слушали музыку одного из лучших коллективов в России, исполняющих традиционный джаз.

Джаз-бенд Федора Кувайцева родился и вырос на основе знаменитого джаз-бенда Алексея Канунникова, одного из патриархов традиционного джаза в СССР и современной России. В репертуаре коллектива - весь классический джаз во всем его многообразии: «вечнозеленые мелодии» эры свинга, композиции босса-новы и нотки латиноамериканского колорита. На этот раз к Федору Кувайцеву присоединились Олег Кувайцев (тенор саксофон), Дмитрий Братухин (клавишные), Владимир Козлов (бас), Константин Кувайцев (ударные).

Фестивальная программа продолжилась у Турецкой палатки, где выступала команда одного из наиболее ярких российских джазовых композиторов и исполнителей Андрея Кондакова.

Андрей Кондаков — мастер импровизаций, ключевая фигура петербургского джазового сообщества, арт-директор петербургского джазового клуба JFC. Этот яркий джазовый пианист и композитор известен широтой своего исполнительского диапазона от классического джаза до самых свободных его проявлений. На этот раз мастер джаза выступил с такими известными музыкантами, как Дмитрий Семенов (тенор саксофон), Григорий Воскобойник (бас), Гарий Багдасарьян (ударные). В программе прозвучали оригинальные композиции и авторские версии известных джазовых стандартов.

Кульминацией первого фестивального дня стал гала-концерт «Garden. Jazz. Dance», прошедший на сцене в Амфитеатре. Под бесперебойный аккомпанемент дождя здесь выступили Анастасия Сазонова с квартетом Алексея Черемизова и диксиленд Андрея Воеводского.

Анастасия Сазонова - певица с очень мягким, необыкновенно красивым голосом. Как отмечают музыкальные критики, ее вокалу подвластны как нежные романтические баллады, так и искрометные танцевальные мелодии. Имя пианиста Алексея Черемизова хорошо известно поклонникам джаза в Санкт-Петербурге, Москве, России и за ее пределами. Джаз-квартет под его руководством постоянно открывает в своем творчестве новые музыкальные пространства, сочетая динамичный и цельный ансамблевый стиль исполнения с яркими и экспрессивными соло.

Диксиленд Андрея Воеводского перенес зрителей в Новый Орлеан начала XX века. Необычные инструменты органично сплетались с классическими джазовыми трубой, саксофоном и кларнетом, создавая уникальную звуковую палитру.

Попытки циклона сорвать фестиваль оказались тщетны: истинные ценители музыки, вооружившись зонтиками и облачившись в дождевики, не только пришли на гала-концерт, но и устроили настоящее танцевальное шоу под дождем.

День второй: горячий кубинский джаз

Второй день фестиваля еще раз показал, насколько разнообразен и неисчерпаем джаз, свободно вбирающий в себя не только старый этнический колорит и ритмы блюза, но и академические музыкальные гармонии и импровизации.

Первый концерт этого дня снова прошел под знаком «Сказок Чижика», собрав у Березового домика юных любителей музыки. Но настоящими «звездами» этого фестивального дня стали саксофон, контрабас и вокал.

На сцене у Адмиралтейства выступил квартет одного из ведущих джазовых саксофонистов России Алексея Попова. Радовать зрителей ему помогали Алексей Дегусаров (гитара) и Алексей Шихов (ударные).

К счастью, в воскресенье стихия отступила, и в гатчинском парке было солнечно и прохладно. Абсолютному «разогреву» зрителей способствовал латиноамериканский джаз в исполнении коллектива CUBA VIBES, в который вошли кубинские музыканты Guillermo Reyes (вокал, гитара, трес) и Yuniesky Ruiz (вокал, конги, перкусия), Алексей Чижик (вибрафон, клавишные).

В роли ведущей этого замечательного концерта выступила Ирина Чижик, которая сопровождала композиции в горячих кубинских ритмах рассказами из истории латиноамериканского джаза. Зрители узнали о зарождении афро-кубинского и афро-бразильского музыкальных стилей. На концерте прозвучали композиции в стиле данзон, ча-ча-ча, мамбо, босса-нова.

Несмотря на сложности с погодой в первый день фестиваля, его устроители прошедшим опен-эйром довольны.

- Серьезные и, в то же время, такие заводные музыкальные праздники должны проходить в нашем музее-заповеднике, - отметил директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов. - Во второй половине первого дня началась гроза. Но, несмотря на это, мы решили ничего не отменять. Люди пришли, люди слушают, людям нужны эти праздники, и мы будем стараться делать их дальше.

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой