Клещи продолжают кусаться

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области продолжает проведение оперативного мониторинга. По данным на 15 августа с начала года зарегистрировано 5290 пострадавших от укусов клещей, из числа которых 1149 - дети.

Пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы на территориях всех 17 районов области: больше всего в Тихвинском – 894, в Гатчинском – 542, в Бокситогорском – 535, во Всеволожском – 451 случай, в Выборгском – 415 случаев, в Волховском районе зарегистрировано 382 случая, в Киришском – 381 случай укусов клещей. Зарегистрировано 19 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и 8 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

За прошедшую неделю проведены исследования 204 клещей, снятых с пострадавших. На наличие вируса клещевого энцефалита исследовано 188 клещей, возбудитель обнаружен в 1-м клеще. На наличие возбудителя клещевого боррелиоза исследован 191 клещ - боррелии обнаружены в 49 клещах. На наличие возбудителя моноцитарного эрлихиоза исследовано 82 клеща - возбудитель обнаружен в 1-м клеще. На наличие возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека исследовано 82 клеща - возбудитель обнаружен в 1-м клеще.

Что делать, если вас укусил клещ?

Для удаления клеща и первичной обработки места укуса следует обратиться в травматологический пункт. Самостоятельно извлекать клеща нужно очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности кожи, повернув тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод и т.д.); после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;

- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся емкость с небольшим кусочком чуть влажной ваты и направляют в лабораторию. При обращении в лабораторию необходимо дать информацию о дате укуса и территории, на которой произошло присасывание клеща.

Снятого клеща предпочтительно исследовать на все инфекции эндемичные для региона, где произошло присасывание. На сегодняшний день имеются методы исследования для определения возбудителей в одном клеще (например, ИКБ, КВЭ, МЭЧ, ГАЧ).

Если результат обследования на клещевые инфекции положителен

При обнаружении лабораторией в клещах возбудителей КВЭ или ИКБ необходимо обратиться к участковому врачу (терапевту, инфекционисту или педиатру) для назначения курса профилактического лечения. Раннее начало лечения позволяет сократить длительность течения болезни и предупредить развитие поздних стадий заболевания. На поздней стадии болезни лечение не всегда успешно, в частности, при поражении нервной системы.