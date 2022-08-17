«Звуки радости» в Санкт-Петербурге

Конкурс «Певческие ассамблеи», который проходит в рамках проекта «Грани искусства» в Санкт-Петербурге, способствует выявлению и продвижению юных талантов на российском и международном уровне. Идейный вдохновитель и руководитель конкурса - композитор, поэт, общественный деятель Дмитрий Воскресенский.

Конкурс «Восьмые певческие ассамблеи» проходил в Санкт-Петербурге 13 августа. В этом году свое мастерство продемонстрировали вокалисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, Первоуральска, Мурманска, Астрахани, Тольятти, Ульяновска и других городов России.

Замечательные призы привезли с «Восьмых певческих ассамблей» и юные вокалисты из поселка Сиверский. Лауреатом II степени в номинации «Песня Дмитрия Воскресенского. Соло» стала Даниэлла Ипполитова. Бонусом к диплому стал сертификат, который предоставляет возможность сделать запись со скидкой сольной песни на студии звукозаписи. Диплом I степени в номинации «Эстрадный вокал. Соло» был вручен Еве Леонченковой.

Руководитель вокальной студии «Звуки радости» Елена Соколова отмечена благодарностью от творческого центра Дмитрия Воскресенского и оргкомитета Международных певческих ассамблей за бесценный и титанический труд, истинную любовь к творчеству и самоотдачу.



