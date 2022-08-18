Театр имени Ленсовета представляет «Бесприданницу»!

Драма Александра Островского «Бесприданница» имеет огромную историю постановок. Еще одно прочтение предлагает режиссёр-постановщик Дмитрий Луговкин.

- Не ошибусь, если скажу, что «Бесприданница» - одна из самых известных пьес Александра Николаевича Островского, одна из самых репертуарных пьес русского театра. Не раз она привлекала и кинематограф, - рассказывает Дмитрий Луговкин. - В чем причина такой популярности? Не ошибетесь, если скажете, что пьеса популярна, потому что она про любовь. Но, скажете вы, любая хорошая пьеса мировой драматургии - обязательно про любовь. И будете правы. Почему же все-таки тогда «Бесприданница»? Мне кажется, в этой пьесе любовь как чувство, определяющее человека, чувство, делающее человека человеком, представлено в самых разных его ипостасях, в самых разных проявлениях его драматичности. В спектакле все любят. Любят страстно и искренне. Однако любовь у каждого действующего лица (подчеркиваю - у каждого без исключения) принимает неповторимое конкретное содержание. Каждый персонаж пьесы наделен страстью любви. Они, эти страсти, сплетены в единый клубок и порыв чувств, приводящий к трагической развязке. Сыграть эти борения страстей, вовлечь в этот процесс зрителя представляется нам, создателям спектакля, чрезвычайно интересным, важным, крайне современным и своевременным.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ:

Харита Игнатьевна Огудалова - Марианна Коробейникова

Лариса Дмитриевна, её дочь - Владислава Пащенко

Мокий Парменыч Кнуров - Заслуженный артист России Александр Солоненко

Василий Данилыч Вожеватов - Максим Мишкевич

Юлий Капитоныч Карандышев - Иван Шевченко

Сергей Сергеич Паратов - Максим Ханжов

Робинзон - Народный артист России Евгений Филатов

Гаврило, клубный буфетчик - Роман Баранов

Цыган - Иван Ерёмин

Контрабас - Алексей Трусов

Премьера спектакля состоялась 2 октября 2020 года. Продолжительность спектакля - 2 часа 50 минут. Спектакль идет с одним антрактом.

Фото: театр им. Ленсовета