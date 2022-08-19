19 августа - День памяти подвига воинов роты тяжелых танков З.Г. Колобанова

В своем обращении к жителям Ленинградской области и всем ветеранам губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что "подвиг Зиновия Колобанова и его роты, подбивших в неравном бою более сорока вражеских танков, стал настоящим символом героизма, отваги и высокого ратного мастерства. В Ленинградской области бережно хранят память о танкистах роты Зиновия Колобанова, о подвиге всех героев Великой Отечественной войны, тех, кто до последнего стоял за свою Родину, за свободную жизнь родных и близких. Низкий поклон и вечная слава всем защитникам Отечества!"

Напомним, что в конце августа 1941 года 3-я танковая рота З.Г. Колобанова обороняла подступы к Ленинграду в районе города Гатчины – около деревни Войсковицы. Танковая рота накануне была пополнена новыми танками КВ-1 с экипажами, прибывшими из Ленинграда.

Командир 3-й танковой роты 1-го танкового батальона старший лейтенант Зиновий Колобанов был вызван к командиру дивизии генералу Баранову, от которого лично получил приказ перекрыть три дороги, которые ведут к городу со стороны Луги, Волосово и Кингисеппа. Перекрыть их и стоять насмерть! Защитить три дороги пятью танками – с этим мог справиться только Колобанов. Танкист к тому времени прошел финскую войну, трижды горел в танке, но каждый раз возвращался в строй.

Колобанов о войсковицком бое: «…Меня нередко спрашивали: было ли страшно? Но я — военный человек, получил приказ стоять насмерть. А это значит, что противник может пройти через мою позицию только тогда, когда меня не будет в живых. Я принял приказ к исполнению, и никаких страхов у меня уже не возникало и возникать не могло. Сожалею, что не могу описать бой последовательно. Ведь командир видит прежде всего перекрестье прицела. … Все остальное — сплошные разрывы да крики моих ребят: «Ура!», «Горит!». Ощущение времени было совершенно потеряно. Сколько идёт бой, я тогда не представлял».

К концу сражения рота Зиновия Колобанова доложила об уничтожении 43 танков противника, а его экипаж в одном бою уничтожил 22 танка противника. Этот бой признается экспертами уникальным в военной истории.

На ленинградской земле создан мемориал, посвященный событиям тех августовских дней 1941 года, а 19 августа стало официальной памятной датой Ленинградской области.