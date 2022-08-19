Памяти генерал-майора Канамата Боташева
Сегодня в Гатчинском районе на аэродроме «Сиворицы» был торжественно, со всеми воинскими почестями, открыт памятник генерал-майору Канамату Боташеву, погибшему в ходе спецоперации на Донбассе.
Почтить память героя приехали руководители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители Республики
Карачаево-Черкесия, регионального отделения ДОСААФ России, ветераны, военнослужащие, молодежь и родственники.
В марте летчик добровольцем ушел на Донбасс и погиб, выполняя боевую задачу. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.
Канамат Боташев окончил Ейское высшее военное авиационное училище, летал на самолетах Су-24, командовал эскадрильей и полком. Дослужился до генерал-майора.
Канамат Боташев развивал авиационное движение в Ленинградской области, поэтому памятник решили установить на аэродроме у села Никольское Гатчинского района. Имя Канамата Боташева также присвоено аэроклубу «Cиворицы».
Подробности сообщим в ближайшее время