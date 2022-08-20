Как научиться ценить чужой труд?

Инициаторами проведения фестиваля стали С.И. Нестеренко, Д.Р. Девятерикова и Г.А. Паламарчук. В рамках фестиваля были созданы 6 скульптур на тему «Авиация в Гатчине» (они установлены на бульваре имени С. Богданова) и 6 скульптур на тему «Гатчина – город первооткрывателей» (установлены на бульваре «47 регион»).

Корреспонденты СМИ брали интервью у всех участников этого необычного события для Гатчины. Приведу некоторые выдержки, которые были опубликованы.

1. Глава администрации Гатчины Александр Калугин рассказывает: «Поначалу боялись, что люди не поймут, будут возражать, мол, на что деньги тратите? Но боялись напрасно, идея пришлась по душе, нашла отклик у гатчинцев. И мы надеемся, что жители будут беречь эти скульптуры».

2. Главный архитектор Гатчины Сергей Романов считает, что сегодня перед городом стоит задача создать культурный слой нашего времени.

3. Директор МУП «Городской архитектурно-планировочный центр» Сергей Нестеренко: «В работе фестиваля-симпозиума было задействовано огромное количество людей и организаций. Скульптуры «прижились» в Гатчине. Если жители начинают фотографироваться и назначать встречи именно у новых скульптур, это значит, что они уже стали частью городской среды».

4. Скульптор Олег Жогин: «Мы стараемся для людей. Прохожие останавливаются, смотрят, радуются. И всем нам хорошо».

5. Корреспондент «Спектр Гатчина» Любовь Люкшина: «Много любви, мудрости, тепла человеческого было вложено во все эти работы. Они будут украшать, и возвышать наш исторический город. А нам необходима самая малость – сохранить эту красоту, чтобы было, что показать будущим поколениям».

6. Скульптор Юлия Муратова: «Людям нужно привыкать жить среди скульптур, среди красоты. Это воспитывает, это повышает духовный уровень, и человек на время перестает думать только о пище, деньгах и плохих дорогах. Он начинает думать о хорошем, красивом, он начинает мечтать».

7. Скульптор Мария Трофимова: «Пусть мой Ангел хранит ваш город и горожан. Он принесет вам счастье и процветание».

8. Скульптор Тамара Дмитриева: «Известняк – интересный материал. Миллионы лет пролежал в земле. Столько же простоит на земле, если его насильно не разрушить. Надеюсь, что наши работы украсят город и будут всегда радовать горожан и экскурсантов».

9. Скульптор Валерий Шевченко: «Во Владимире скульптуры из известняка стоят уже 9 веков. Надеюсь, и наши работы будут украшать Гатчину много лет».

10. Скульптор Борис Сергеев: «Организация областного симпозиума по скульптуре – подвиг руководителей города Гатчины. Если много – то они формируют культурное пространство».

Борис Михайлович уверен – если скульптура, к которой горожане привыкли, вдруг пропадает со своего места, это дает эффект выбитого зуба – зияющую пустоту и ощущение, что чего-то очень не хватает. Поэтому художник очень верит в то, что горожане не позволят Гатчине выглядеть беззубой старухой и сохранят «улыбку» нашего города красивой.

…Я вспомнил событие 14-летней давности в связи с тем, что сейчас на бульваре и площади имени С. Богданова развернулась масштабная реконструкция по благоустройству. В согласованном и утвержденном на всех уровнях проекте не предусмотрели сохранение 6 скульптур. Раз так вышло, то было время разумно, по-хозяйски, подумать о их дальнейшей судьбе. Что помешало посоветоваться с авторами скульптур?

Но к 25 июля 2022 года всю территорию «зачистили» от скульптур и отправили их на свалку. С глаз долой, из сердца вон. Хотя рядом рабочие аккуратно укладывали старую тротуарную плитку на строительные поддоны с целью дальнейшего использования. Приоритеты начальников в оценке духовных и материальных ценностей очевидны. Недаром в начале заметки я привёл высказывания людей творческих, обладающих чувством предвидения человеческих поступков. Не хотелось бы в Гатчинском городском поселении повторения такой несуразной истории со скульптурами на бульваре «47 регион».

Из этой истории можно сделать вывод – люди, принимающие важные решения, не всегда умеют ценить труд своих предшественников и творческих людей. И в этом случае сами обречены в будущем на равнодушное пренебрежение к трудам своим от самонадеянных людей.

С уважением к прошлому, с надеждой на будущее

краевед Валерий Мачульский