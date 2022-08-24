Из-за ремонта водовода перекроют часть улицы

Участок дороги по ул. Хохлова от пр. 25 Октября до ул. Хохлова, д. 7 (детская поликлиника) будет закрыт с 09.00 28 августа до 18.00 30 августа.

По этой же причине будет прекращена подача холодного водоснабжения с 22.00 29 августа до 09.00 30 августа по следующим адресам:

- м-н Въезд до ул. Чкалова,

- м-н Хохлово поле,

- центр г. Гатчина,

- м-н Загвоздка,

- Промзона-1.





Фото из архива ГП