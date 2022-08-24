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Из-за ремонта водовода перекроют часть улицы

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с производством ремонтных работ на магистральном водопроводе на 3 дня будет перекрыто движение автотранспорта в Гатчине по улице Хохлова.

Рубрики:  ЖКХ

Участок дороги по ул. Хохлова от пр. 25 Октября до ул. Хохлова, д. 7 (детская поликлиника) будет закрыт с 09.00 28 августа до 18.00 30 августа.

По этой же причине будет прекращена подача холодного водоснабжения с 22.00 29 августа до 09.00 30 августа по следующим адресам:

- м-н Въезд до ул. Чкалова,

- м-н Хохлово поле,

- центр г. Гатчина,

- м-н Загвоздка,

- Промзона-1.


Фото из архива ГП