Ленинградская область готовится к Единому дню голосования

«Основная задача работы органов власти всех уровней — гарантированная легитимность голосования. Для этого должна быть обеспечена максимальная прозрачность и открытость избирательного процесса, а также соблюдение правил и норм законодательства на избирательных участках. Избирательная кампания должна пройти так, чтобы в честности и объективности результатов выборов не было никаких сомнений у избирателей и наблюдателей», — сказала Анна Данилюк.

Как и в прошлые годы для жителей, которые в силу различных причин не смогут самостоятельно посетить свой избирательный участок, будет организовано голосование на дому.

10 и 11 сентября 2022 года в Ленинградской области состоятся основные, дополнительные и повторные выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований в ряде поселений Всеволожского, Тосненского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского муниципальных районов и Сосновоборском городском округе, замещению подлежат 64 мандата.

В Гатчинском районе дополнительные выборы пройдут в Вырицком городском поселении, где в Михайловском избирательном округе замещению подлежат два мандата депутата.