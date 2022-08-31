Сентябрьская адаптация

После двухнедельного отпуска большинство из нас с трудом возвращается к трудовым будням, а что уж говорить о сладких – вольных трёх месяцах для детворы. Рефрен наших разговоров с детьми теперь будет иным. Если ещё неделю назад мы говорили, что нужно больше гулять на свежем воздухе, двигаться, встречаться с друзьями, то теперь начнём чаще напоминать о том, что «сначала нужно сделать уроки». Трудно будет всем.

Но есть группы ребят, которым потребуются дополнительные силы – и душевные, и физические – для сентябрьской адаптации. Это первоклассники, пятиклассники, девятиклассники, будущие выпускники старшей школы и «новички» – независимо от возраста и класса. Для всех ребят из перечисленных групп характерно изменение статуса: из дошкольников-детсадовцев с тихим часом в середине дня – в ученики; из начальной школы – в среднюю: от одного учителя – к целой группе преподавателей, и так далее. Для новичков, вообще, меняется всё: и окружение сверстников, и преподавательский состав, и требования школьной программы, иногда даже дорога в школу...

Поэтому психологи советуют за всеми этими группами присматривать особо, обращая внимание на их настроение, аппетит, сон, работоспособность.

Всех школьников – по отношению к началу учебного года – можно поделить на две группы, условно назвав одних «энтузиастами», а других «медлительными».

«Энтузиаст» загорается в начале учебного года: наводит дома идеальный порядок на своём письменном столе, с удовольствием покупает и подписывает школьные тетради, перебирает ручки, даже почерк у него вначале старательно-аккуратный. В течение первых недель активно поднимает руку на уроках, старается отвечать. С энтузиазмом записывается на участие в конкурсах и олимпиадах, в кружки и секции. – Ему всё интересно! А потом – задний ход: «не хочу», «не пойду»... В чём причина?

Ребёнок, что называется, «перегорел», у него запас энергии закончился. Большинство родителей знают особенности своих детей, и для них такая метаморфоза – не открытие. Но многие, увы, своё чадо укоряют за такое поведение, хотя, на самом деле могли бы предсказуемый финиш предотвратить. Психологи и педагоги советуют вести примерно такие беседы: «Ты после летних каникул отдохнул(а), полон (полна) сил и энергии. Тебе хочется попробовать и то, и другое. Но силы свои нужно рассчитывать правильно, чтобы не уставать. Выбери, что тебе очень важно, и займись этим. Если будут оставаться силы и время, добавишь что-нибудь еще из своего списка».

Таким образом, вы учите ребёнка рассчитывать силы, расставлять приоритеты и делать выбор. Во взрослой жизни ему это очень пригодится.

«Медлительный» с трудом втягивается в учёбу, в рабочий режим, без особого энтузиазма откликается на участие в каких-нибудь олимпиадах или в классных мероприятиях. Но зато, когда полностью адаптируется, то справляется с учебными нагрузками спокойно, без проблем. Если мама (папа) отличаются от своего ребенка темпераментом (скажем, они холерики или сангвиники), то раздражаются, глядя на «неспешность» чада, начинают его (её) подгонять.

А нужно чуть-чуть потерпеть и говорить примерно так: «Мы видим, что тебе трудно войти в учебный режим. Но мы же знаем, что тебе просто требуется больше времени на это. Когда привыкнешь, станет легче. Чем мы с мамой (папой) может тебе помочь?»

Мы, взрослые, прекрасно знаем, что иногда нам самим просто нужны слова поддержки – с остальным мы можем справиться.

Но есть так называемые тревожные сигналы, по которым родители могут понять, что адаптация «затянулась» или вообще не удалась. Если вы наблюдаете в течение нескольких месяцев наличие нижеперечисленных признаков, то нужно подумать о консультации со специалистами.

Физиологические: слабость, головные боли, нарушение аппетита и сна, боли в животе, тремор рук, чрезмерная двигательная активность или заторможенность.

Поведенческие: приступы немотивированной агрессии, апатия, нехарактерная для вашего ребёнка зажатость, ярко выраженное непринятие школьных правил (для начальной школы), регулярные трудноразрешимые конфликты со сверстниками и учителями, причинение физического вреда себе или окружающим.

Эмоциональные проявления: подавленное настроение, устойчивое негативное отношение к школе, повышенная эмоциональная возбудимость, несвойственная темпераменту ребенка.

Познавательные нарушения: ребенок систематически не справляется со школьной программой, что подтверждается записями в дневнике и в разговорах с учительницей (в начальной школе) или группой преподавателей (в средней и старшей).

В этом случае убираем свои эмоции в дальний угол, включаем логику и начинаем разбираться в причинах таких проблем, обращаясь к специалистам. .

Ирина Владимирова

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