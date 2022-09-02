21 медаль гиревиков Районной ДЮСШ

Мас-рестлинг - национальный вид спорта Якутии, образованный от традиционной игры в перетягивание палки. «Мас» в переводе с якутского означает «дерево, палка», «рестлинг» - с английского - «борьба». Перетягивание палки было распространенным хобби среди моряков, поэтому разновидности мас-рестлинга можно встретить на Аляске и в Северной Европе.

Первенство было организовано региональной общественной организацией «Федерация мас-рестлинга Ленинградской области» и Центром подготовки спортивных сборных команд Ленинградской области.

Большое количество наград обусловлено тем, что спортсмены боролись не только в весовых категориях, но и в абсолютном зачете возрастных групп. Некоторые ребята завоевали по две награды - как, например, сильнейшая среди девушек 12-14 лет, воспитанница отделения гиревого спорта Районной ДЮСШ Екатерина Ионова, награжденная в этом турнире двумя золотыми медалями.

Вместе с Екатериной на первенстве выступили и добились наград Полина Александрова, Дарья Иванова, Елизавета Грибкова и Милана Комова. Успех команды поддержали своими победами Василий Вьюжанин, Даниил Евсюткин, Алексей Лозгачев, Иван и Матвей Мюлляринен, Владимир Порфирьев, Артем Савченко, Дмитрий и Роман Татаровские.

Гиревики Нового Света выражает благодарность за отличную организацию турнира президенту РОО «Федерация мас-рестлинга Ленинградской области» Давиду Петрову, вице-президенту Денису Соснину, президента РОО «Федерация народных видов спорта» Алексею Чугину и главе администрации Сиверского поселения Дмитрию Румянцеву.

Татьяна Можаева