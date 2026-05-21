Всем богаты и этому рады!

Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Андрей Панов в своем приветственном обращении подчеркнул: «Цели государственной национальной политики – сохранение и укрепление всероссийской гражданской аутентичности, поддержка мероприятий по русской культуре, а также поддержка этнокультурного многообразия коренных народов – нашим мероприятием реализуются».

На гала-концерте представителям Сланцевского района торжественно передали символ Бокситогорского района – медведя с лукошком, полным лесных ягод. Медведь символизирует силу, упорство и честность, а лукошко – гостеприимство и лесное богатство, которым испокон веков славится край хозяев фестиваля.

Участники фестиваля познакомили жителей региона с национальными традициями и обычаями, были исполнены песни на языках народов России, представлены народные игры, в едином хороводе соединились разные национальности: русские, чуваши, киргизы, карелы, белорусы, дагестанцы, марийцы, татары. Звучали мелодии народов Дагестана в исполнении ансамбля «Ритмы гор».

В татарской культуре вода символизирует чистоту, достаток и новое начало. Именно поэтому в старинных татарских свадебных обрядах был особый ритуал «су юлы» – путь к роднику. Молодой невесте показывали дорогу к воде, и она должна была принести полные ведра, не расплескав ни капли. Справится – быть в доме и ладу, и богатству. В противном случае достатка в семье не будет.

На мастер-классах мастера обучали плетению поясов, изготовлению народной куклы, росписи по дереву, плетению на коклюшках. Алевтина Челнокова проводила мастер-класс по чувашской вышивке, рассказывая о том, что обозначают символы. Цвет тоже имеет свое значение: черный – земля, красный – огонь, источник счастья и торжества, желтый – солнце и радость, зеленый – жизнь и плодородие, синий – волшебство, а белый фон холста – чистота и здоровье.

На протяжении уже одиннадцати лет этот праздник демонстрирует крепкую дружбу народов, духовную связь поколений и богатую культуру народов России. Фестиваль «Этновесна» проводит областной Дом дружбы при активной поддержке этнокультурных общественных организаций и Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Проект реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области, Дома дружбы Ленинградской области и Ресурсного информационного центра СЗФО.

Жанна ИВАНОВА,

фото автора