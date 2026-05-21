Жители Северо-Запада вернули в оборот более 3,5 млн монет

Лидерами по объемам сбора стали Санкт-Петербург и Ленинградская область, где жители сдали 1,74 млн монет на сумму свыше 7 млн рублей. В акции приняли участие 175 банковских отделений, а также магазины.

Заметнее всего на Северо-Западе улучшились результаты акции в Республике Коми и Вологодской области. Так, в Вологодской области количество сданных монет выросло на 14%, а сумма обмена увеличилась на 57% по сравнению с осенним этапом 2025 года – жители сдали более 369 тыс. монет на 2 млн рублей. Республика Коми показала прирост на 19% по объему и на 8% по сумме – 229 тыс. монет на 768 тыс. рублей. Чаще всего люди обменивали десятирублевые монеты, а также монеты номиналом 1 рубль и 10 копеек.

«Монетная неделя» проходит по всей стране при поддержке Банка России два раза в год – весной и осенью, она помогает вернуть в оборот мелочь, которая лежит без дела в карманах и копилках людей, сократить издержки на производство монет. Обменять монеты на банкноты во время акции могут все желающие: для этого достаточно выбрать ближайший пункт приема на сайте монетнаянеделя.рф, уточнить график работы, взять монеты и паспорт. Клиенты банков-участников могут зачислить средства на счет. Впрочем, чтобы вернуть монеты в оборот, не обязательно ждать особого случая – просто оплачивайте ими товары и услуги», – прокомментировал начальник Центра организации наличного денежного обращения и операционного обслуживания Северо-Западного ГУ Банка России Константин Демидов.

Акция проходит дважды в год с 2024 года. С тех пор жители Северо-Запада уже вернули в обращение более 17 млн монет на сумму 75 млн рублей.