Дело в кокошнике

— Уверена, что благодаря предпринимательскому сообществу экономика нашего родного края — Ленинградской области — будет только расти, — отметила, открывая форум, руководитель Фонда развития предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева. — Безусловно, любой бизнес сопряжён с трудностями. Выживает самый целеустремлённый, а любая неудача закаляет. В креативной экономике сегодня выигрывают те, кто умеет связывать творческую идею с метаданными, цифровыми каналами и управлением авторскими правами. Культурный код — это наше конкурентное преимущество.

На ключевых сессиях спикеры обсуждали отечественный путь развития креативной экономики и отмечали, что творческая индустрия может стать «нефтяной скважиной» или «золотой жилой». Но прежде чем отрасль пойдёт в рост, её надо поддержать преференциями. Для творческих предпринимателей Ленинградской области доступен комплекс мер — от финансовой помощи в виде микрозаймов и поручительств до нефинансовых инструментов: обучения, консалтинга, помощи в выходе на новые рынки. Кроме того, действует пониженная ставка по УСН — 2 %. Финансовой поддержкой для творческих проектов воспользовались 20 предпринимателей. Все они прошли обучающий курс и защитили свои бизнес-проекты перед экспертной комиссией.

— Плавающие цены на сырьё, колебания валюты на финансовом рынке, дешёвая китайская продукция нам не страшны, — говорит основательница творческой мастерской «Рукодеи» Лидия Морозкова. — Сейчас заниматься творчеством выгодно. Спрос есть, но запоминающихся сувениров достаточно мало, да и качество не всегда соответствует цене. А мы готовы выпускать достойную продукцию, и у нас всё чаще заказывают «что-то особенное» — чтобы не как у всех.

Немного статистики. Ленинградская область быстрыми темпами развивает креативный бизнес: за последние полгода число предприятий в отрасли увеличилось почти в четыре раза — с 76 до 333. Из них 16 ведут деятельность в сфере моды и изготовления ювелирных изделий, 16 работают в индустрии дизайна, архитектуры, рекламы и программного обеспечения, 21 задействовано в сфере культуры, искусства и народных художественных промыслов, 12 работают в сфере кино и медиа.

— Всё дело — в шляпе, а в моём случае — в кокошнике ручной работы, — говорит одна из самых востребованных создательниц этого головного убора Татьяна Кранчева. — Много лет назад я поняла, что новая креативная идея — это не просто интеллектуальная собственность, а вызов, который может стать источником роста. Так и получилось. Моя задумка по созданию бренда «Патриотка», который выпускает кокошники, постепенно превратилась в дело с мультипликативным эффектом. Произведённые в Ленинградской области аксессуары задают тренды не только на федеральном уровне, но и во всём мире. Недавно по лекалам наших авторских работ кокошники стали выпускать в Китае и реализовывать через популярные маркетплейсы КНР.

— Перед нами стоит амбициозная задача — увеличить долю креативных индустрий в объёме ВРП до 6 % к 2030 году, — не раз отмечал в своих выступлениях вице-губернатор Ленинградской области Егор Мищеряков. Для региона с традиционно промышленной экономикой это серьёзный вызов, который потребует комплексной поддержки предпринимателей.

ИРЭН ОВСЕПЯН

ФОТО: ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА