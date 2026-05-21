Создаем среду заботы и поддержки

Открыл мероприятие вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам, председатель реготделения Общества «Знание» Александр Кялин:

«Помощь ветеранам — это не только про поддержку, это про включение, смысл и будущее. Вы — работники социальных служб — то звено, которое помогает адаптироваться к мирной жизни участникам СВО, а в вашей работе нет случайных людей. Лекторы «Знания» помогут вам выстроить более полезное и продуктивное взаимодействие с нашими защитниками».

Также в семинаре приняли участие председатель регионального комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева, ректор Ленинградского областного института развития образования Ольга Ковальчук, руководитель филиала «Защитники Отечества» Ольга Историк.

Лекторы Общества «Знание» провели семинары и практикумы. Заместитель руководителя ФКЦ по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Анна Ермолаева рассказала о социально-психологических особенностях участников (ветеранов) СВО и членов их семей, поделилась методами поддержки и адаптации. Также она говорила о видах кризисных состояний, в числе которых ОСР, ПТСР, тревожного расстройства, депрессии, и провела обзор основных понятий и методов психологической реабилитации.

Мастер-класс «Коммуникация и взаимодействие с ветеранами СВО и членами их семей» провела клинический психолог, полиграфолог, профайлер Юлия Елизарова. Участники научились эффективным методам установления доверительного диалога, понимания особенностей психологического состояния и оказания поддержки в процессе взаимодействия.

Еще одно практическое занятие провел основатель Института Адаптивного Интеллекта, кандидат психологических наук Валерий Гут. Он рассказал специалистам как уберечь себя от выгорания и познакомил их с техниками распознавания признаков собственного эмоционального истощения, саморегуляции и формирования баланса между работой и личной жизнью.

Кроме того, в рамках семинара состоялась деловая игра «Путь получателя услуг». С ее помощью психолог, бизнес-тренер Александр Захаров помог участникам семинара отработать коммуникативные навыки, научиться оказывать необходимый перечень мер социальной поддержки и применять эффективные способы их реализации. Специалисты смогли разработать оптимальный маршрут получения мер поддержки в государственных учреждениях для семи категорий граждан из числа участников СВО и членов их семей.

«Нам необходимо создать среду, в которой любой обратившийся ветеран или члены его семьи будут чувствовать заботу, и смогут получить те меры поддержки, в которых нуждаются. Это невозможно без слаженного взаимодействия различных ведомств. Наша задача — помочь различным ведомствам региона наладить более тесное взаимодействие, начать формировать среду, в которой царит забота, понимание и поддержка. Наши эксперты помогают понять, как взаимодействовать с человеком в различных эмоциональных и психических состояниях», — отметил лектор.

