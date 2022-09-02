ГИЭФПТ встретил первокурсников!

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла на стадионе ГИЭФПТ. Поднять флаг России был удостоен чести председатель студенческого совета Александр Селиверстов.

Первый день нового учебного года был холодным, но только не для первокурсников, ведь 1 сентября у них началась новая интересная студенческая жизнь. Градус настроения поднимали горячие приветствия почетных гостей и преподавателей.

Первым с Днем знаний первокурсников поздравил временно исполняющий обязанности ректора института Александр Туфанов.

- Мы рады, что вы выбрали наш институт. И надеемся, что вы будете хорошо учиться. Вам очень повезло: вы будете учиться в Гатчине – столице Ленинградской области, городе с большой историей, - отметил Александр Туфанов. Он рассказал студентам, многие из которых приехали учиться издалека, о том, как тесно город связан с историей России, об императорах, проживавших в Гатчине, выдающихся людях, благодаря которым многое сделано в Гатчине впервые, а также об институте, который позволит им освоить несколько специальностей и проявить все свои таланты.

От лица правительства Ленинградской области студентов поздравила председатель комитета по молодежной политике Марина Григорьева. Марина Андреевн отметила, что как житель Гатчины, она с радостью отмечала поступательное развитие вуза и всегда находила здесь надежных помощников в деле реализации молодежных инициатив.

- Во время работы в Гатчине многие мои помощники были студентами ГИЭФПТ. Я всегда опиралась именно на ваш студенческий совет. А сейчас многие из этих ребят работают в правительстве региона. Поэтому хочу отметить, что перед вами открывается много возможностей для развития и личностного роста – это и форумы, и гранты, и различные конференции. Нам очень нужна ваша активность, в том числе в развитии добровольчества. Впереди у вас - прекрасный и интересный путь, - сказала Марина Григорьева.

Студентам была представлена команда проректоров. После их приветствий с дружескими напутствиями выступили деканы факультетов. Студенческие годы – лучшие годы в жизни человека. Ребятам желали не пропускать ни одной интересной минуты: учиться, дружить, влюбляться и объединяться для добрых дел.

По традиции студенты преподнесли музыкальные подарки. А затем наступила кульминация праздничного действа – первокурсники хором поклялись «быть верными духу единого студенческого братства». Традиционная клятва звучала сначала робко и неуверенно, а потом все громче, тверже и веселее.

Предварительные итоги приема в ГИЭФПТ в 2022 году впечатляющие – армию студентов всех форм и направлений обучения уже пополнили более 1200 человек.

На программы среднего профессионального образования, после окончания 9-го класса, принято 450 человек на бюджетной основе и свыше 230 человек по договорам. Конкурс по заявлениям составил три человека на место. Средний балл аттестата у зачисленных на бюджетную основу – «четыре».

Что касается высшего образования, то на программы бакалавриата (очная форма) принято свыше 300 человек. Больше половины поступивших - представители других регионов России. Средний балл ЕГЭ у зачисленных на бюджет - 75 баллов. Самый высокий конкурс по заявлениям был на направления бакалавриата «Юриспруденция» - 35 человек на место; «Экономика» - 21; «Менеджмент» - 24; «Бизнес-информатика» - 16; «Государственное и муниципальное управление» - 13; «Туризм» - 10.

Еще 100 человек принято на программы бакалавриата на очно-заочную форму и свыше 120 человек на программы магистратуры всех форм обучения.

Второй год в ГИЭФПТ можно было подать документы через сайт Госуслуг посредством суперсервиса «Поступай в вуз онлайн». Этой услугой в 2022 году воспользовался каждый третий абитуриент, поступающий на программу бакалавриата.

В данный момент в институте продолжается прием на заочную форму обучения по программам бакалавриата «Социальная работа», «Туризм» и «Сервис» и программе магистратуры «Государственное и муниципальное управление».





Татьяна Можаева