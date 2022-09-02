Звёзды сошлись – в «Точке роста»

Приветствуя всех на открытии нового образовательного центра, глава Гатчины и Гатчинского района Виталий ч Филоненко особо поблагодарил директора школы – Елену Малыкину за оперативный качественный ремонт, за то, что «было сделано невозможное»:

- Сельская школа стала настоящим храмом науки, с новыми технологиями, которыми должны владеть наши дети. От этого подрастающего поколения зависит наше будущее, и мы должны прикладывать все усилия, чтобы это будущее было хорошим и светлым.

Заместитель главы Гатчинской администрации Марк Кравчук, поздравляя ребят и учителей с началом учебного года, подчеркнул, что теперь у дружногорских школьников есть прекрасная возможность учиться в современных условиях в родном поселке. Администрация делает все возможное, чтобы минимизировать необходимость куда-то ездить.

Как рассказала директор школы Елена Малыкина, все учителя, которые будут работать в «Точке роста», прошли за лето переподготовку и готовы к использованию новейшего оборудования. А для детей новый научный центр стал приятным сюрпризом.

- «Точка роста» нужна, чтобы детям было интересно учиться. Здесь очень много возможностей: лабораторные работы, цифровые микроскопы, конструкторы. Я думаю, что дети станут лучше учиться. Ведь, чтобы ребенок хорошо учился, его нужно увлечь. Мы стараемся находить какие-то «изюминки» в таких предметах, как русский язык и математика, а с цифровым оборудованием это сделать легче, – заметила Елена Васильевна.

Руководитель центра «Точка роста» Елена Птушенко рассказала, что, помимо школьных уроков, в центре будут проходить дополнительные занятия: основы мультипликации, анимация в практике, основы компьютерной графики, химия и биология в профессиях, образовательная робототехника, мир информатики, шахматы. Эти занятия выйдут за рамки учебного плана, для углубленного изучения предметов.

В кабинете для занятий робототехникой собраны конструкторы для всех уровней и возрастов, от простого – к сложному. Есть «Лего-конструирование» – для начинающих, и более профильные конструкторы, программируемые модели инженерных систем – роботоманипуляторы, со сложным программным обеспечением.

Кроме того, «Точка роста» рассчитана на внеурочную деятельность. Например, в классе информатики будет изучаться мультипликация, анимация. В этом направлении в Дружногорской школе уже есть достойные результаты. В прошлом учебном году воспитанники Елены Юрьевны – восьмиклассники – создали пластилиновый мультфильм «Сделка с природой», который стал лауреатом областного конкурса на антикоррупционную тему, и авторы были награждены специальным призом губернатора.

Дополнительное образование в «Точке роста» будет доступно для всех учеников Дружногорской школы. Сейчас ведется набор через систему «Навигатор».

Конечно, детям интересно. Но главное, как считает Елена Юрьевна, есть интерес у преподавателей. Стремления молодого поколения встречают живой отклик со стороны педагогов. Что называется, звезды сошлись – в «Точке роста».

Екатерина Дзюба