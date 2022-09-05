Добро пожаловать на Торговую площадь в Сиверском!

2 сентября на обновленной площади собрались жители и гости Сиверского, руководство поселения и Гатчинского района. Площадь пережила настоящую реконструкцию – с благоустройством, озеленением и декорированием. Темой дизайна выбран оредежский ландшафт. В центре площади – «песчаная скала», олицетворяющая собой обрывистые берега реки Оредеж. Со скалы падает поток воды – в узкий канал, символизирующий реку. Течение реки напоминают и дорожки, вымощенные плитками с белыми продольными полосами. Рядом – настоящие горные сосны, но декоративные, высотой не больше двух метров.

Площадь благоустроили по современным стандартам: сделали новое освещение, установили урны, скамейки – тоже в стиле «песчаной скалы». Смысловая нагрузка осталась: на Торговой площади – масса магазинов, салонов и кафе. Благодаря грамотному дизайну площадь удачно сочетает функционал зоны отдыха для взрослых и детей.

На торжественном мероприятии традиционную алую ленточку перерезали глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, руководители Сиверского поселения Александр Макаров и Дмитрий Румянцев, а еще ребятишки, которые пришли на праздник.

Людмила Нещадим выразила надежду, что это событие послужит началом больших перемен в поселении, а новое общественное пространство будет радовать жителей и гостей Сиверского.

- Я вас искренне поздравляю и желаю всем крепкого здоровья, побед и побольше радости, – сказала глава Гатчинской администрации.

Жители Сиверского довольны. По словам многих, вместо разбитой пыльной площади в поселке появилось замечательное место для прогулок, где «…очень приятно пройти по диагонали, все чисто, аккуратно и красиво». Но уже слышны новые пожелания: сделать полноценную набережную на берегу Оредежа, за «Юбилейным», с освещением и прочими элементами благоустройства. В общем, нет предела совершенству.

Напомним, что Торговая площадь в Сиверском преобразилась благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках этой программы в 2022 году в Гатчинском районе ведутся работы в десяти поселениях. На данный момент открылись благоустроенные общественные пространства в Лукашах, Кобринском, Сяськелево, Вырице и Гатчине.

Екатерина Дзюба

Фото предоставлено организаторами