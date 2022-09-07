Инициативные люди. Как живут и ради чего трудятся активисты в поселениях Ленинградской области.

Путь к красоте

«Красота спасёт мир» – с этим утверждением согласна Лариса Юрьевна Зыкова. В 2021 году жительница Новоселья Аннинского городского поселения Ломоносовского района стала победителем конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области». Путь к красоте она начала с озеленения Аллеи памяти, привлекла к этому делу своих земляков.

С удовольствием занималась Лариса и обустройством собственного двора, где своими силами разбила живописную клумбу. Благой пример вдохновил других жильцов, которые тоже стали сажать цветы во дворе. Люди всё делали своими силами: приносили воду из речки или пруда, подключали к озеленению детей.

– Вот уже два года у нас в посёлке красота, причем цветы не рвут и не воруют. Новый квартал вырос через дорогу, а на детские площадки ходят к нам, у них нет такой красоты, – говорит инициативная женщина.

Сейчас в планах активистки обустройство «терапевтической клумбы» с лекарственными растениями: пижмой, тысячелистником, черноголовкой, полынью. Специальные таблички с названиями растений научат местных детишек различать полезные цветы и травы.

У Ларисы Юрьевны большая семья: трое детей, трое внуков. Но как же без общественной жизни? Она принимает участие в конкурсах «Ветеранское подворье», гордится своими достижениями в любимом занятии – карвинге, художественной резке по овощам и фруктам. Руководит женским клубом «Гармония», которому в ноябре исполнится три года.

И хотя душа Ларисы тянется к прекрасному, работать с недостатками она тоже умеет. Зоркий взгляд мудрой женщины заметит и сухое дерево, и сломанную детскую горку во дворе.

– Если что-то такое увижу, сразу звоню в администрацию. Всегда откликаются, никогда не отказали. Одним словом – живём дружно, – делится Лариса Юрьевна.

Это всё о ней

Аттестованный спасатель, экоактивист, участница отряда «Экстремум», который занимается поиском людей в лесах Ленобласти. Всё это – про Полину Олеговну Кириченко из Янино-1. Соседи единогласно избрали её в местную инициативную комиссию. Ещё бы – хрупкая женщина, мать двоих замечательных мальчиков, она всегда чем-то занята. Устраивает субботники и встречи с пожарными, организует для соседей курсы обучения методам первой помощи, проводит благотворительный сбор пластиковых крышек от бутылок в поддержку детей-инвалидов.

Ну а первой крупной инициативой Полины Кириченко в качестве члена инициативной комиссии стала организация мест отдыха для жителей микрорайона.

– Детская и подростковая площадка, футбольное поле и беседка – это моя гордость. Несколько месяцев работы, и вот – успешный результат. Я поверила, что возможно всё. А соседи поверили в меня, – делится Полина.

В 2021 году по просьбам жителей также была обустроена площадка для ворк-аута – занятий спортом на открытом воздухе. Сейчас на ней с удовольствием занимается спортивная молодёжь.

Квесты для детей и подростков, встречи с деятелями культуры, ярмарки – это тоже инициативы Полины. Летом прошлого года мастера и художники демонстрировали в Янино-1 под звуки волынки свои картины, керамические поделки и кукол ручной работы. В этом году здесь прошла ярмарка «Вокруг света», на которой люди разгадывали китайские головоломки, угощали друг друга итальянской пиццей и бурятскими буузами.

По мнению Полины Кириченко, организованный досуг – лучшая профилактика правонарушений, которые совершаются от безделья. В планах женщины на 2023 год – обустроить три автобусных остановки, в которых так нуждаются жители Янино-1.

– Двери моего дома всегда открыты для соседей, каждый знает номер моего телефона. Все понимают, что ко мне можно обратиться в любое время по любому вопросу, – говорит Полина Кириченко.

Как в своём доме

Сегодня Алексей Алексеевич Николин фактически – староста сразу на двух участках: в старой части Тихвина и посёлке Берёзовик. Он состоит в областном Совете старост, является председателем Общественного совета №1 с 2019 года. Мужчина построил дом, вырастил двух дочерей и четверых внуков. Сейчас на пенсии, но энергии и хозяйственности ему не занимать.

Например, Алексей Алексеевич своими силами изготовил для одиноких пенсионеров таблички с названием улиц и номерами домов. Помог жителям Плаунской улицы решить вопрос с оформлением в собственность квартир, некогда полученных от одного из предприятий. Организует субботники, борется со свалками, поддерживает порядок в лесу. Следит за ремонтом и содержанием в зимний период автодорог.

– Чистка дороги, уборка территорий, вывоз мусора – много местных проблем. По разным вопросам приходится обращаться в администрацию, в ЗакС, к депутатам, чтобы помогли решить проблемы. Они откликаются, без них серьёзные вопросы не решить, – рассказывает о своих заботах Алексей Алексеевич.

– Самый замечательный староста, – подтверждает Ольга Белых из администрации Тихвинского района. – Во всех чаяниях людей разбирается, всем поможет, настоящий хозяин.

Среди наград и благодарностей у активиста есть даже Благодарность председателя Госдумы Федерального Собрания РФ С. Е. Нарышкина.

– Это как в своём доме наводить порядок, только дом большой, – так характеризует свою общественную работу Алексей Николин. – Даже если не поладят соседи, то помогаю найти общий язык. Здесь все свои живут, всем помогаю.

Елена Владимирова

ДЛЯ СПРАВКИ:

Ежегодно более 5000 человек – активных и инициативных жителей области - принимают участие в осуществлении местного самоуправления.

Среди них 531 староста, более 2 350 человек входят в 651 общественный совет и более 1 300 являются членами 282 инициативных комиссий.

В 2021 году на реализацию закона о старостах субсидия была перечислена в 159 муниципальных образований на сумму 208,5 млн рублей, финансирование из местных бюджетов составило 51,1 млн рублей, средства вклада граждан и бизнеса – 3,7 млн рублей, реализовано 302 проекта.

На реализацию закона об инициативных комиссиях субсидия была перечислена в 184 муниципальных образования в объеме 247,0 млн рублей, финансирование из местных бюджетов составило 70,7 млн рублей, средства вклада граждан и бизнеса – 4,6 млн рублей, выполнено 228 проектов.

На 2022 год по двум законам субсидии предусмотрены в объеме 458,8 млн рублей, местные средства – 120,2 млн рублей, вклад граждан и бизнеса – 7,7 млн рублей, к реализации планируется 492 проекта. Количество участвующих муниципальных образований осталось на уровне 2021 года – 185 муниципальных образований по 3-оз и 159 муниципальных образований по 147-оз.