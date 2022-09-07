На форуме «Ладога» — антикоррупционная площадка

Площадка была организована Управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области совместно с Комитетом по молодежной политике Ленинградской области.

Ее основные задачи — правовое просвещение, формирование правовой культуры и антикоррупционной модели поведения у молодёжи.

В рамках тематической площадки, участие в которой приняло 50 участников Форума, представители управления провели два интерактивных мероприятия в формате деловых игр: «БИТВА УМОВ» и «ИМПРОВИЗАЦИЯ».

В ходе первой деловой игры участникам предлагались вопросы на антикоррупционную тематику из истории, литературы, кино и народных мудростей (поговорок), также они составляли слова, используя раздаточный материал, содержащий антикоррупционные понятия и определения. Во второй игре участники исполняли персональные роли, выполняли задания и применяли антикоррупционные термины.

Целью игр было познакомить молодежь с базовыми понятиями в сфере противодействия коррупции, а также на примере смоделированной ситуации показать участникам ущерб, к которому могут привести проявления коррупции, научить распознавать коррупционно-опасную обстановку, грамотно вести себя в таких обстоятельствах. Участники мероприятия активно проявляли себя, вступали в беседу, задавали интересующие вопросы.