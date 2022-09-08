Контроль качества лазерной резки, заказывайте резку лазером правильно

Стандарт ISO 9013:2002 определяет параметры или требования, предъявляемые к услуге лазерной резки. Что это за параметры и почему они важны?

Важность контроля качества

Контроль качества играет незаменимую роль в бизнесе. С помощью отбора проб и управления процессами организации могут улучшить свою работу. То же самое относится и к процессу лазерной резки. Однако возникает вопрос, как измерить качество лазерной резки металла?

Нормы лазерной резки

Поскольку большая часть бизнеса и процессов в современных организациях стандартизирована и нормирована, были разработаны стандарты, которые предписывают параметры качественной лазерной резки. Стандарт ISO DIN EN ISO 9013:2002 определяет требования к лазерной и другим видам термической резки. Стандарт предписывает контроль следующих параметров резания:

- расплавленный металл;

- разрез разреза;

- прокол разреза;

- линии разреза;

- шероховатость.

Параметры контроля качества

1. Образование расплавленного металла – контроль этого параметра обычно осуществляется путем визуального осмотра разрезаемого металла. Информация, полученная при проверке, относится к фокусу лазерного луча или оптической части лазерного резака .

2. Надрез реза – параметр, который зависит от разрезаемого материала и определяется допуском для каждого металла по-разному. Информация, полученная при осмотре надреза, говорит нам о величине проникновения лазерного луча в металл.

3. Прокол – прокол металла возникает из-за коррозионного воздействия и может сильно изменить качество реза. Этот параметр обычно проверяют визуально и качественно описывают.

4. Линии реза — линии реза во время лазерной резки определяются скоростью, с которой выполняется резка в каждой позиции. Этот параметр также проверяется визуально, а информация, которую дает осмотр, говорит о необходимости корректировки параметров резки по мощности и скорости.

5. Шероховатость – параметр, влияющий на необходимость дополнительной обработки материала после лазерной резки. Шероховатость определяется в зависимости от толщины разрезаемого материала.

Как улучшить качество реза?

Качество резки может быть улучшено постоянным обслуживанием лазерного резака или оптимизацией параметров резки. Контроль качества и эти параметры просто ведут к лучшей оптимизации параметров резки. Только контроль качества зависит от серии выполняемых разрезов. Если исполняется несколько десятков одинаковых позиций, эти параметры необходимо контролировать, чтобы не допустить серии одинаковых ошибок в исполненных позициях.