Ветераны обсудили вопросы медобслуживания

Как отметила Наталья Полуэктова, число заболевших коронавирусом растет. Если в последнее время больных с подтвержденным диагнозом отправляли на «ковидные» койки в медицинские учреждения других районов области, то сейчас койки открываются и в Гатчине.

- Ситуация ожидаемо обострилась. За последний месяц заболеваемость ковидом выросла в шесть раз. На 100 человек, сдавших анализы, у больше 50 процентов тест положительный. Масочный режим и другие меры должны применяться. К счастью, этот штамм более легкий по сравнению с тем, что был в это время в прошлом году. Основные признаки похожи на ОРВИ, что не исключает осложнений в виде бронхита, - сказала Наталья Полуэктова.

Медики напоминают гатчинцам: не ждите холодов и дальнейшего увеличения заболеваемости - ревакцинируйтесь после шести месяцев от последней прививки.

Напомним, что вакцинация против COVID-19 проводится в подразделениях Гатчинской КМБ вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) в два этапа: компонент I в дозе 0,5 мл внутримышечно, через 3 недели - компонент II в дозе 0,5 мл., также внутримышечно. Ревакцинация проводится первым компонентом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) через полгода после полного завершенного курса вакцинации (2 прививки). Вакцина от ковида есть в достаточном количестве.

Наталья Полуэктова сообщила, что в подразделения Гатчинской КМБ поступили и вакцины против гриппа - «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Привиться можно в поликлиниках, отделениях врачей общей практики, врачебных амбулаториях и ФАПах по месту жительства, а также в приемных покоях Гатчинской, Сиверской и Вырицкой больниц.

Врач рекомендовала пожилым людям сделать прививку. И чем раньше, тем лучше - пока нет эпидемии. Вакцинация против гриппа и против COVID-19 возможна одновременно.

Кроме того, Наталья Полуэктова рассказала об использовании в Гатчинской КМБ сервисов СберЗдоровье, в частности, для диспансерного учета пациентов с сахарным диабетом, гипертонической и ишемической болезнями и о том, как попасть в данную программу. Образцы необходимых заявлений были представлены сразу всем заинтересованным.

Ветераны задавали вопросы, высказывали свои предложения. Один из первых вопросов: как в Гатчине записаться к узкому специалисту – кардиологу, эндокринологу, если не попасть к участковому врачу, терапевту, врачу общей практики, а ведь только они могут дать необходимое направление. Прямого ответа на этот вопрос нет. Как пояснила Наталья Полуэктова, в Гатчине самая сложная ситуация в Ленобласти с заполнением участковой службы. И не важно, какой микрорайон. Везде одинаково тяжело. В поликлинике на ул. Урицкого 18 участков, а на них в настоящее время реально работает четыре терапевта и четыре фельдшера.

- Мало платим? Нет. Участковые врачи получают порядка 70 тысяч рублей: больше, чем узкие специалисты, - подчеркнула Наталья Полуэктова. - Но врачи идут работать туда, где могут получить миллион рублей: в поселения с населением меньше 50 тысяч человек. Именно там терапевты могут участвовать в программе «Земский доктор».

Жители сельских поселений тоже жаловались, что сложно попасть к узким специалистам. Но по другой причине - их нет по месту жительства. «Вам не положено. Все узкие специалисты начинаются от 25-тысячного населения», – прозвучало в отношении большинства сельских поселений. Наталья Полуэктова отметила, что вопрос решается выездными приемами.

Прозвучали жалобы на питание в Вырицкой больнице: «одна капуста, и ту плохо готовят». Ветераны вспоминали, какая хорошая поликлиника была в Тайцах. Сейчас амбулатория, в которой практически нет врачей. Также от ветеранов Таицкого поселения Людмила Анатольевна Ашмарина подняла вопрос о том, что не получить лекарства по льготе.

Войсковицы ждут, когда построят обещанную амбулаторию. Наталья Полуэктова отметила, что этим занимается комитет по строительству Ленобласти, но из-за экономической ситуации строительство пока отложено.

Нормальную амбулаторию хочет и Мариенбург.

- Строительства не будет. Ждем от администрации Гатчинского района предложений по площадям, - сказала Наталья Полуэктова.

На вопрос, почему так долго не работает флюорографический аппарат в Гатчинской поликлинике, пожилые люди узнали, что его не отремонтировать, потому что пока нет запчастей.

Ветераны не только обозначали проблемные ситуации, но и не скупились на похвалу. Много добрых слов было сказано о любимых врачах – внимательных, заботливых, настоящих профессионалах. Жители Сяськелевского поселения благодарили заведующего Сяськелевской врачебной амбулаторией, врача общей практики Александра Владимировича Малышева. Ветераны Сиверского поселения просили наградить за труд заведующего Сиверской районной больницей, хорошего руководителя и врача-хирурга Арама Феликсовича Хачатряна.

После окончания встречи, которая длилась почти 1,5 часа, ветераны выстроились в очередь с личными вопросами и просьбами.

Татьяна Можаева