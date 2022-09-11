Ленинградцы голосуют на муниципальных выборах

– Голосование проходит в спокойной рабочей обстановке. Ленинградцы как всегда активно выражают свою гражданскую позицию и приходят на избирательные участки. Так же члены избирательных комиссий обходят граждан, изъявивших желание проголосовать на дому. До 14.00 11 сентября избиратели смогут письменно или устно обратиться в участковую избирательную комиссию для голосования на дому — если на то есть уважительная причина.

Наша задача — обеспечить все условия для того, чтобы избирательный процесс на муниципальных выборах был абсолютно прозрачным, чтобы соблюдались все нормы законодательства, чтобы у жителей области были все условия для свободного волеизъявления.

Для голосования избирателей используются технические средства подсчета голосов, средства видеорегистрации работают на всех избирательных участках круглосуточно. На участках работают наблюдатели, в том числе от Общественной палаты Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области