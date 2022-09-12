Конкурс: историческое дерево года

Конкурс организован комитетом по природным ресурсам Ленинградской области по поручению Губернатора Ленинградской области в рамках года Команды-47.

Всего представлено 38 деревьев - природных раритетов, произрастающих в разных районах Ленинградской области и являющихся природным, культурным, историческим, духовным наследием региона.

Дерево – победитель конкурса будет представлять Ленинградскую область на национальном конкурсе «Российское дерево года-2023».

Отдать свой голос за главное дерево Ленинградской области можно здесь. Голосование продлится до 29 сентября 2022 года.

От Гатчинского района в конкурсе представлены следующие деревья:

Лиственница ( Гатчинский район, село Рождествено, Музей-усадьба «Рождествено»)

Дуб черешчатый (город Гатчина, территория дворцово-паркового музея-заповедника «Гатчина»)

Вековой ясень (г. Коммунар)

Липа (Гатчинский район, село Рождествено)

Дуб (Гатчинский район, село Рождествено)

Майковский дуб (Гатчинский район, п. Сиверский)

Дуб черешчатый (поселок Вырица, ул. Береговая)

Вяз (г. Гатчина, Приоратский парк)

Ива (г.Гатчина, Красноармейский проспект, 34)

Проголосовать за выбранное дерево можно здесь