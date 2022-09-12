В Вырицком поселении избрали депутатов
В минувшие выходные жители Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района выбирали двух депутатов в Совет депутатов Вырицкого городского поселения по Михайловскому пятимандатному избирательному округу №1.
Рубрики: Выборы
Как сообщили в территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района, дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Михайловскому пятимандатному избирательному округу № 1 признаны состоявшимися.
Победителями признаны Алексей Олегович Белов и Елена Ивановна Кочнева, получившие наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.