Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

В Вырицком поселении избрали депутатов

В минувшие выходные жители Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района выбирали двух депутатов в Совет депутатов Вырицкого городского поселения по Михайловскому пятимандатному избирательному округу №1.

Рубрики:  Выборы

Как сообщили в территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района, дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Михайловскому пятимандатному избирательному округу № 1 признаны состоявшимися.

Победителями признаны Алексей Олегович Белов и Елена Ивановна Кочнева, получившие наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам.